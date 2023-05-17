أهداف مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد (فيديو)

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، يوم الثلاثاء، بتعادل إيجابي 1-1، بعد أن بدأ فينيسيوس جونيور التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 36 من زمن المباراة، لكن كيفين دي بروين عادل النتيجة للسيتي وأحرز هدفًا رائعًا في الدقيقة الـ 67.

وينتظر الفائز من مباراة اليوم، مواجهة نظيرة إنتر ميلان في نهائي البطولة يوم 10 يونيو المقبل، حيث صعد، أمس الثلاثاء، بعد فوزه على ميلان.

وتاريخيًا التقى فريقا مانشستر سيتي وريال مدريد قبل مباراة اليوم في 9 مواجهات، تقاسم فيها الطرفان الفوز في 3 لقاءات، وتعادلا في مثلها.

وتفوق الميرنغي في تاريخ المواجهات تهديفيًا بواقع 14 هدفًا مقابل 13 لفريق مانشستر سيتي، بينما يعتلي كريم بنزيما قائمة هدافي مباريات الناديين بواقع 6 أهداف، مقابل 3 لصالح غابرييل خيسوس بالتساوي مع كيفين دي بروين.