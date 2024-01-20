منتخب الجزائر يقتنص تعادلا ثمينا من بوركينا فاسو في أمم أفريقيا

سجل بغداد بونجاح هدفين ليعوض منتخب الجزائر تأخره مرتين ويتعادل 2-2 مع بوركينا فاسو، اليوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا.

وعزز منتخب بوركينا فاسو صدارته للمجموعة بأربع نقاط، بينما رفعت الجزائر رصيدها لنقطتين في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن أنجولا قبل مباراته مع موريتانيا متذيل الترتيب في وقت لاحق اليوم.

وشهدت النصف ساعة الأولى سيطرة من جانب الجزائر بحثا عن الهدف الأول، وجاءت أولى الفرص بتسديدة من يوسف بلايلي في الدقيقة 11 تصدى لها إيرفي كوفي حارس بوركينا فاسو بنجاح.

وعلى عكس سير المباراة، وضع محمد كوناتي بوركينا فاسو في المقدمة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما تلقى تمريرة طويلة حولها بضربة رأس قوية في الشباك.