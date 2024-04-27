مفاجأة مدوية.. برشلونة يريد نجم النصر السعودي
رصدت صحيفة "سبورت" في تقرير لها عدة لاعبين يمكن أن يسعى نادي برشلونة لضمهم في الميركاتو الصيفي المقبل، مع تأكد استمرار تشافي هيرنانديز على رأس القيادة الفنية للبلوغرانا.
وقالت الصحيفة، إن النادي يعاني من قيود كبيرة بسبب سقف الرواتب، لكنه يعمل على دراسة سيناريوهات مختلفة مع إعطاء الأولوية لتدعيم مركز لاعب الارتكاز الدفاعي.
برشلونة عانى فراغًا فنيًّا كبيرًا في مركز "لاعب الارتكاز"، بعد رحيل سيرجيو بوسكيتس عن النادي، صيف العام الماضي 2023.
ووضعت الصحيفة اسم مارسيلو بروزوفيتش، نجم نادي النصر السعودي، ضمن المرشحين للانضمام للفريق الكتالوني.
كما وضعت الصحيفة في قائمتها، لاعب ريال سوسيداد مارتن زوبيميندي، ونجم بايرن ميونخ جوشوا كيميتش، إلى جانب دوغلاس لويز، نجم أستون فيلا.
ونوهت "سبورت" إلى أن إدارة برشلونة قد تكون في حاجة إلى قيمة سوقية أقل من الثلاثي المذكور، ولذلك أشارت الصحيفة إلى خيارين أكبر سنًّا، لكنهما ما يزالان قادرين على التنافس بأعلى مستوى، وهما ماركو فيراتي من العربي القطري، وبروزوفيتش من النصر السعودي.
ويقضي بروزوفيتش، البالغ 31 عامًا، موسمه الأول في الدوري السعودي، إذ انضم الدولي الكرواتي إلى "العالمي"، الصيف الماضي.
وخاض بروزوفيتش 35 مباراة مع النصر حتى الآن، مُسهمًا بـ11 هدفًا، ويمتد تعاقده مع "العالمي" حتى 30 يونيو 2026.
ويتبقى هدف وحيد ينافس برشلونة من أجله في المباريات الست الأخيرة بالدوري الإسباني، وهو احتلال المركز الثاني من أجل المشاركة في كأس السوبر العام المقبل.
ويواجه برشلونة نظيره فالنسيا، مساء الإثنين، بعد الهزيمتين الأخيرتين أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد.