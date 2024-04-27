مفاجأة مدوية.. برشلونة يريد نجم النصر السعودي

رصدت صحيفة "سبورت" في تقرير لها عدة لاعبين يمكن أن يسعى نادي برشلونة لضمهم في الميركاتو الصيفي المقبل، مع تأكد استمرار تشافي هيرنانديز على رأس القيادة الفنية للبلوغرانا.

وقالت الصحيفة، إن النادي يعاني من قيود كبيرة بسبب سقف الرواتب، لكنه يعمل على دراسة سيناريوهات مختلفة مع إعطاء الأولوية لتدعيم مركز لاعب الارتكاز الدفاعي.

برشلونة عانى فراغًا فنيًّا كبيرًا في مركز "لاعب الارتكاز"، بعد رحيل سيرجيو بوسكيتس عن النادي، صيف العام الماضي 2023.

ووضعت الصحيفة اسم مارسيلو بروزوفيتش، نجم نادي النصر السعودي، ضمن المرشحين للانضمام للفريق الكتالوني.