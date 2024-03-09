احتفال هيستيري من تركي آل الشيخ بهدفي الأهلي في الزمالك (فيديو)
احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، بشكل هيستيري بعد تسجيل الأهلي هدفيه في شباك الزمالك، خلال مباراة الفريقين في نهائي كأس مصر، بالعاصمة السعودية الرياض.
وأحرز إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 84 بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية من محمد مجدي أفشة.
وضاعف أفشة النتيجة بتسديدة أرضية زاحفة من عند حافة منطقة الجزاء، بعد تمريرة من عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وعقب كل هدف ظهر تركي آل الشيخ محتفلا بشكل هيستيري في مقصورة ملعب "الأول بارك".
وسجل الأهلي هدفين متأخرين، ليفوز 2-صفر على غريمه التقليدي الزمالك، ويتوج بلقب كأس مصر لكرة القدم التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة.
وكانت هذه هي أول مباراة نهائية للبطولة تقام خارج مصر.
وهذا اللقب 39 في تاريخ الأهلي، فيما حصد الزمالك لقب الكأس 28 مرة.