احتفال هيستيري من تركي آل الشيخ بهدفي الأهلي في الزمالك (فيديو)

وأحرز إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 84 بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية من محمد مجدي أفشة.

وضاعف أفشة النتيجة بتسديدة أرضية زاحفة من عند حافة منطقة الجزاء، بعد تمريرة من عاشور في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وعقب كل هدف ظهر تركي آل الشيخ محتفلا بشكل هيستيري في مقصورة ملعب "الأول بارك".