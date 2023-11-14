NBA.. سكرامنتو كينجس يهزم كافاليرز مع عودة ديارون فوكس

وفي سعيه لتحقيق فوزه الثاني على التوالي للمرة الأولى هذا الموسم، تقدم كافاليرز 19-16 بفضل رمية ثلاثية من كاريس ليفرت قبل 4:50 دقيقة على نهاية الربع الأول.

لكن سابونيس رد على الفور برميتين من على الحلقة وأطلق ساشا فيزينكوف رميتين ثلاثيتين بين ثماني نقاط ليتفوق أصحاب الأرض بفارق ثماني نقاط بنهاية الربع الأول.

وفي النهاية تفوق كينجس بفارق 12 نقطة قبل أن يحقق انتصاره الثالث على التوالي جميعها على أرضه بعد خسارته ثلاث مباريات على التوالي أيضًا.

وفي مباراة أخرى، أرسل باسكال سيكام رمية متأخرة ليقود تورونتو رابتورز للفوز على واشنطن ويزاردز 111-107.

وعلى ملعبه أيضًا تغلب بوسطن سيلتيكس 114-98 على نيويورك نيكس، وميلووكي باكس على ضيفه شيكاجو بولز 118-109.