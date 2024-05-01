خطأ فادح من حساب بايرن ميونخ أثناء مواجهة ريال مدريد (صورة)

وبالطبع لم يفت الأمر على المشجعين والذين سخروا مما فعله الحساب الرسمي للنادي البافاري.

وسيُحسم المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موقعة الإياب التي ستقام على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل النادي الملكي في الـ8 من مايو المقبل.

ويعيش لونين حالة من التألق في مسيرته مع "الميرنغي"، بعدما كان قبل أشهر، الحارس الثالث بصفوف الفريق.

ويرتبط لونين بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2025.

وأفادت تقارير صحفية، بأن لونين يدرس الرحيل في الصيف المقبل، أو المغادرة مجانًا في صيف 2025، إذا لم يكن الحارس الأساسي للميرنغي.

وأشارت التقارير، إلى أن لونين لديه عروض بالفعل، من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.