منتخب البرازيل يصدم نجوم الهلال والنصر السعوديين

خلت قائمة المنتخب البرازيلي التي أعلن عنها المدرب دوريفال جونيور، للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة من أي من لاعبي فريقي الهلال والنصر السعوديين.

ويشارك منتخب السيلساو في "كوبا أمريكا" 2024 التي تدور في الفترة من 20 يونيو وحتى 14 يوليو المقبلين بمشاركة 16 منتخبا، وسيكون هدف البرازيل فيها الإحراز على لقبه القاري العاشر في تاريخ المسابقة واسترجاع اللقب الذي فرط فيه لغريمه الأرجنتيني في النسخة الماضية 2021.

واستبعد المدير الفني للمنتخب البرازيلي دوريفال جونيور، نجوم الهلال السعودي وعلى رأسهم المهاجم مالكوم (14 هدفا و6 تمريرات حاسمة) وميكايئل (4 أهداف و5 تمريرات حاسمة) فضلا عن المدافع رينان لودي الذي خاض 19 مباراة دولية بقميص السيلساو.