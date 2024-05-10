منتخب البرازيل يصدم نجوم الهلال والنصر السعوديين
خلت قائمة المنتخب البرازيلي التي أعلن عنها المدرب دوريفال جونيور، للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة من أي من لاعبي فريقي الهلال والنصر السعوديين.
ويشارك منتخب السيلساو في "كوبا أمريكا" 2024 التي تدور في الفترة من 20 يونيو وحتى 14 يوليو المقبلين بمشاركة 16 منتخبا، وسيكون هدف البرازيل فيها الإحراز على لقبه القاري العاشر في تاريخ المسابقة واسترجاع اللقب الذي فرط فيه لغريمه الأرجنتيني في النسخة الماضية 2021.
واستبعد المدير الفني للمنتخب البرازيلي دوريفال جونيور، نجوم الهلال السعودي وعلى رأسهم المهاجم مالكوم (14 هدفا و6 تمريرات حاسمة) وميكايئل (4 أهداف و5 تمريرات حاسمة) فضلا عن المدافع رينان لودي الذي خاض 19 مباراة دولية بقميص السيلساو.
كما قرر دوريفال عدم دعوة كل من المدافع أليكس تيليس ولاعب خط الوسط تاليسكا لاعبي النصر، فيما شهدت القائمة عديد الغيابات الأخرى ومن بينها القائد السابق نيمار، فضلا عن لاعب مانشستر يونايتد كاسيميرو ومهاجم توتنهام ريتشارلسون، ولاعب أرسنال جابرييل جيسوس.
وفي المقابل وجه دوريفال جونيور للاعب بالميراس إندريك ومهاجم أرسنال غابرييل مارتينيلي وثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريغو.
وتضمنت القائمة 23 لاعبا وهم:
حراس المرمى: أليسون بيكر "ليفربول"، إيدرسون "مانشستر يونايتد"، بينتو "أتليتيكو باراناينسي".
المدافعون: ماركينيوس "باريس سان جيرمان"، دانيلو "يوفينتوس"، ميلتاو "ريال مدريد"، جابريل ماجاليس "أرسنال"، جيليرمي أرانا "أتليتكو مينيرو"، يان كوتو "جيرونا"، لوكاس بيرالدو "باريس سان جيرمان"، ويندل "بورتو".
لاعبو خط الوسط: باكيتا "وست هام"، برونو جيماريش "نيوكاسل"، دوجلاس لويس "أستون فيلا"، أندرياس بيريرا "فولهام"، جواو جوميز "ولفرهامبتون".
المهاجمون: فينيسيوس جونيور "ريال مدريد"، رودريجو "ريال مدريد"، رافينها "برشلونة"، مارتينيلي "أرسنال"، سافيو "جيرونا"، إندريك "بالميراس"، إيفانيلسون "بورتو".
ويلعب منتخب السامبا الدور الأول ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات كولومبيا وباراغواي وكوستاريكا.
وتوج البرازيل بلقب كوبا أمريكا في 9 مناسبات آخرها في 2019.