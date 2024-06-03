حريق في عشب ملعب سانتياغو برنابيو (فيديو)
اندلع حريق بسيط في ملعب "سانتياغو برنابيو" خلال الاحتفال بفوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، مساء الأحد.
واحتفل الآلاف من مشجعي العملاق الإسباني ريال مدريد بفوز فريقهم بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه في وسط العاصمة مدريد ورافقوا حافلة الفريق المكشوفة عبر المدينة للاقتراب من اللاعبين.
وفاز ريال مدريد على بروسيا دورتموند 2-صفر في ملعب ويمبلي اللندني في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الماضي.
ورافق عدد كبير من أفراد الشرطة الحافلة إلى نافورة سيبيليس حيث تجمع الكثير من المشجعين.
وانتهى الاحتفال في ملعب الفريق "سانتياغو برنابيو" بتقديم عرض ضوئي.
وكان لوكا مودريتش يلقي خطابًا في الملعب أثناء الاحتفال باللقب الـ15 عندما اضطر أفراد الأمن في الملعب لاستخدام طفايات الحريق لإخماد النيران التي اندلعت في عشب الملعب.
وحدث هذا الحريق البسيط داخل أحد القوالب التي تنطلق منها الألعاب النارية خلال احتفال الفريق بكأس أوروبا الجديدة، والتقط أحد الحسابات على منصة "إكس" فيديو من المدرجات للحظة التي قام فيها العديد من أفراد الأمن بإخماد النيران باستخدام طفاية حريق.
في هذه الأثناء، لم يلاحظ غالبية المشجعين في المدرجات ما كان يحدث، بينما كان مودريتش يحمل الميكروفون والجمهور يهتف "مودريتش، ابقَ معنا".
وفي مسرح أقيم خصيصًا لهذه المناسبة أكد لاعب خط الوسط لوكا مودريتش (38 عامًا) أنه سيبقى في النادي، وقال للجماهير: "أراكم الموسم المقبل".
في النهاية، لم يحدث شيء يُذكر وتحوّل الموقف إلى مجرد حادثة صغيرة أو بالأحرى نادرة، ضمن جميع الاحتفالات التي أقامها النادي الأبيض بعد الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا.