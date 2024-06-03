حريق في عشب ملعب سانتياغو برنابيو (فيديو)

اندلع حريق بسيط في ملعب "سانتياغو برنابيو" خلال الاحتفال بفوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، مساء الأحد.

واحتفل الآلاف من مشجعي العملاق الإسباني ريال مدريد بفوز فريقهم بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه في وسط العاصمة مدريد ورافقوا حافلة الفريق المكشوفة عبر المدينة للاقتراب من اللاعبين.

وفاز ريال مدريد على بروسيا دورتموند 2-صفر في ملعب ويمبلي اللندني في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الماضي.

ورافق عدد كبير من أفراد الشرطة الحافلة إلى نافورة سيبيليس حيث تجمع الكثير من المشجعين.

وانتهى الاحتفال في ملعب الفريق "سانتياغو برنابيو" بتقديم عرض ضوئي.

وكان لوكا مودريتش يلقي خطابًا في الملعب أثناء الاحتفال باللقب الـ15 عندما اضطر أفراد الأمن في الملعب لاستخدام طفايات الحريق لإخماد النيران التي اندلعت في عشب الملعب.