الأردني محمود المرضي يسجل هدفًا خياليًا في مرمى ماليزيا (فيديو)
سجل محمود المرضي لاعب المنتخب الأردني هدفًا خياليًا في شباك ماليزيا، خلال مباراة الفريقين بأولى جولات المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا.
ويفتتح منتخب الأردن، اليوم الإثنين، مشواره ببطولة كأس آسيا 2023، بمواجهة ماليزيا، على ملعب استاد الجنوب.
وفي الدقيقة 12 سجل محمود المرضي هدفًا خياليًا بتسديدة متقنة من الجهة اليسرى، سكنت أعلى الزاوية العكسية لحارس ماليزيا.
وسجل محمود المرضي وموسى التعمري بواقع هدفين لكل منهما ليحقق منتخب الأردن الفوز على ماليزيا 4-صفر اليوم الاثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس آسيا لكرة القدم.
وافتتح المرضي التسجيل بعد مرور 12 دقيقة من المباراة، قبل أن يضيف التعمري الهدف الثاني بعدها بست دقائق.
وواصل المنتخب الأردن الضغط القوي على ماليزيا في الشوط الأول ليسجل المرضي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 32.
ورغم محاولات ماليزيا في الشوط الثاني لتقليص الفارق، وتصدي حارس الأردن يزيد أبو ليلى لأكثر من تسديدة قوية، أنهى التعمري كل الآمال الماليزية بتسجيل الهدف الرابع بطريقة رائعة من هجمة مرتدة في الدقيقة 85.
وانفرد المنتخب الملقب باسم "النشامي" بصدارة المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب كوريا الجنوبية الذي حقق الفوز 3-1 على البحرين في وقت سابق من اليوم.
ويخوض منتخب الأردن مواجهة قوية أمام كوريا الجنوبية يوم السبت المقبل في صراع على صدارة المجموعة الخامسة، فيما يلعب منتخب البحرين مع ماليزيا في نفس اليوم.