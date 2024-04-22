كولر يصدم إمام عاشور
رفض مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، الطلب الذي تقدم به إمام عاشور، نجم الفريق، برغبته في العودة والمشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة
وتعرض إمام عاشور لإصابة فى الكتف خلال ودية منتخب مصر الأول أمام نيوزيلندا، يوم 23 مارس الماضي، وأجرى جراحة في الكتف، وخاض الفترة الماضية برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.
ويخضع إمام لاختبار طبي خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لبدء التدريبات بالكرة مع الفريق، بهدف تجهيزه للمشاركة بعد ذلك في تدريبات الفريق بشكل تدريجي.
وذكرت تقارير إعلامية، أن إمام عاشور يرغب في العودة من أجل المشاركة في لقاء الأهلي، الذي سيقام في القاهرة يوم 26 من شهر أبريل الجاري، في إطار نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام مازيمبي الكونغولي، في ظل الغيابات التي يعاني منها فريقه على مستوى منتصف ميدانه، بسبب الإصابات.
ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "TEN" المصرية، فإن "إمام عاشور تعافى من إصابته، والجهاز الطبي أبلغ كولر أن اللاعب سليم، لكن من خلال مصادرنا فإن المدرب رفض المجازفة باللاعب خوفا من تجدد إصابته، وهو أحد اللاعبين المتألقين في الأهلي الفترة الماضية، وسننتظر ربما يحتاجه المدرب خلال مواجهة مازيمبي، في ظل النقص العددي في صفوف الفريق".
وتعادل الأهلي سلبيا، مع نظيره مازيمبي الكونغولي، في المواجهة التي أقيمت بينهما، عصر السبت الماضي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتترقب جماهير الأهلي، مواجهة مازيمبي في إياب الدور نصف النهائي، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، لتحديد الفريق الذي سيصل إلى نهائي البطولة.