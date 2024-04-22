كولر يصدم إمام عاشور

رفض مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، الطلب الذي تقدم به إمام عاشور، نجم الفريق، برغبته في العودة والمشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة

وتعرض إمام عاشور لإصابة فى الكتف خلال ودية منتخب مصر الأول أمام نيوزيلندا، يوم 23 مارس الماضي، وأجرى جراحة في الكتف، وخاض الفترة الماضية برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.

ويخضع إمام لاختبار طبي خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لبدء التدريبات بالكرة مع الفريق، بهدف تجهيزه للمشاركة بعد ذلك في تدريبات الفريق بشكل تدريجي.

وذكرت تقارير إعلامية، أن إمام عاشور يرغب في العودة من أجل المشاركة في لقاء الأهلي، الذي سيقام في القاهرة يوم 26 من شهر أبريل الجاري، في إطار نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام مازيمبي الكونغولي، في ظل الغيابات التي يعاني منها فريقه على مستوى منتصف ميدانه، بسبب الإصابات.