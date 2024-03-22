تشكيل منتخب مصر ضد نيوزيلندا
يلاقي منتخب مصر منافسه منتخب نيوزيلندا، اليوم الجمعة، على استاد العاصمة الإدارية الجديدة، في كأس العاصمة الإدارية الجديدة.
وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة ON Time Sports 1 HD.
ومن المتوقع أن يعتمد حسام حسن على هذه التشكيلة أمام نيوزيلندا:
حارس المرمى: محمد أبوجبل.
الدفاع: محمد هاني، ومحمد عبدالمنعم، وأحمد حجازي، ومحمد حمدي.
الوسط: إمام عاشور، وحمدي فتحي، محمد مجدي أفشة.
الهجوم: محمود تريزيغيه، وعمر مرموش، ومصطفى محمد.
وحصل الاتحاد المصري لكرة القدم على موافقة رسمية بحضور 30 ألف مشجع في المباراة.
وهذه أول مباراة للمنتخب المصري تحت قيادة المدرب حسام حسن الذي خلف البرتغالي روي فيتوريا، بعد الخروج من دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا.
ويشارك في كأس العاصمة الإدارية الجديدة منتخبات: مصر، وتونس، وكرواتيا، ونيوزيلندا.
يشار إلى أن منتخب مصر حقق فوزين في أول جولتين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وجاء الفوزان على حساب جيبوتي وسيراليون، في المجموعة الأولى من التصفيات.
وتضم المجموعة أيضا: بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وأثيوبيا.