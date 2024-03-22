تشكيل منتخب مصر ضد نيوزيلندا

وحصل الاتحاد المصري لكرة القدم على موافقة رسمية بحضور 30 ألف مشجع في المباراة.

وهذه أول مباراة للمنتخب المصري تحت قيادة المدرب حسام حسن الذي خلف البرتغالي روي فيتوريا، بعد الخروج من دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا.

ويشارك في كأس العاصمة الإدارية الجديدة منتخبات: مصر، وتونس، وكرواتيا، ونيوزيلندا.

يشار إلى أن منتخب مصر حقق فوزين في أول جولتين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء الفوزان على حساب جيبوتي وسيراليون، في المجموعة الأولى من التصفيات.

وتضم المجموعة أيضا: بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وأثيوبيا.