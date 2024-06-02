الليبي مالك الزناد يخسر أمام ديمتري بيفول في نزال تاريخي (فيديو)

خسر الملاكم الليبي مالك الزناد نزاله أمام الروسي ديمتري بيفول، في الجولة السادسة من اللقاء الذي جَمَع بينهما خلال النزالات التي جرت ضمن فعالية "5VS5" في "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض، مساء السبت.

النزال الذي جاء ضمن فعاليات "موسم الرياض" سعى فيه البطلان للحفاظ على سجلهما النظيف من الهزائم في 22 مباراة، لكن الملاكم الروسي حسمه بالضربة القاضية في سادس الجولات، لينجح ديمتري بيفول في الحفاظ على حزامه من الاتحاد الدولي للملاكمة "IBF" ورابطة الملاكمة العالمية "WBA" في وزن الخفيف الثقيل.