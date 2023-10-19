أول تعليق من نيمار على إصابته بقطع في الرباط الصليبي

وأتم النجم البرازيلي: "لدي إيمان، وأترك الأمر بيد الله".

وأصيب نيمار خلال التحام مع نيكولاس دي لا كروز لاعب أوروغواي في الدقيقة الـ44 من خسارة البرازيل 0/2 ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في ساعة مبكرة من أمس الأربعاء.

وحاول الكادر الطبي لمنتخب للبرازيل إسعاف نيمار لأكثر من دقيقتين قبل أن يغادر اللاعب الملعب محمولًا على سيارة الإسعاف.

ولعب نيمار 5 مباريات مع نادي الهلال سجل خلالها هدفًا وصنع 3 بـ 386 دقيقة لعب.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الخليج غدًا الجمعة في الجولة العاشرة من الدوري السعودي قبل مواجهة مومباي سيتي الهندي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتعادل الهلال مع نافباخور نامانجان الأوزبكي قبل أن يفوز على نساجي مازاندران الإيراني، وفي الدوري السعودي يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بعد 9 جولات ويتقدم بنقطة عن التعاون الثاني.