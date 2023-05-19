كم خسر ريال مدريد بخروجه من دوري أبطال أوروبا؟

وبمجرد انتهاء مرحلة المجموعات يضيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لكل فريق يبلغ دور الـ16 مبلغًا يصل لـ9.6 مليون في ربع النهائي، و10.6 مليون يورو لمن يصل إلى نصف النهائي، و15.5 مليون يورو لمن يصل إلى النهائي.

وبالإضافة إلى ذلك، يحصل الفريق الذي ينال لقب دوري أبطال أوروبا على 4.5 مليون يورو.

ومع وضع هذه الأرقام في الاعتبار، ومع الأخذ في الاعتبار أن ريال مدريد خسر في نصف النهائي، فقد أضاف هذا الموسم ما يزيد قليلا على 60 مليون يورو إلى خزائنه.

ومع ذلك لو كان ريال مدريد نجح في الصعود للنهائي القاري لكان قد أضاف 15.5 مليون يورو، و4.5 مليون يورو أخرى حال فوزه باللقب.

وبهذا يكون ريال مدريد قد خسر 20 مليون يورو بخروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.