ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يحافظ على الصدارة بفوزه على أتلانتا

أحرز هاكان شالهان أوغلو ولاوتارو مارتينيز هدفا في كل شوط، اليوم السبت، ليمنحا فريقهما إنتر ميلان الفوز 2-1 على مضيفه أتلانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ليضمن فريق المدرب سيموني إنزاغي الاحتفاظ بالصدارة لأسبوع آخر.

ومنح شالهان أوغلو التقدم لإنتر من علامة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول مباشرة وضاعف مارتينيز النتيجة بتسديدة عند القائم البعيد قبل أن يقلص جيانلوكا سكاماكا الفارق لأصحاب الأرض بعد مرور ساعة من البداية.