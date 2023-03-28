تطورات جديدة في مستقبل أندرسون تاليسكا مع النصر

وأفادت الصحيفة التركية أن تاليسكا، الذي كان من المتوقع أن يوقع عقدًا جديدًا مع النصر، قام بتغيير رأيه فجأة وفتح أبواب التفاوض مع عدة أندية برازيلية، مضحيًا براتبه الضخم مع النصر.

وكشفت الصحيفة في تقريرها أن تاليسكا مطلوب أيضًا من عدة أندية بتركيا خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن المهاجم البرازيلي لا يريد أن يكون في ظل كريستيانو رونالدو زميله في النصر؛ ما يفسر موافقته على تخفيض راتبه ومواصلة مسيرته في بلاده البرازيل.