تطورات جديدة في مستقبل أندرسون تاليسكا مع النصر
كشفت صحيفة "aksam" التركية عن تطور جديد في مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر السعودي مع اقتراب انتهاء عقده مع "العالمي".
وأفادت الصحيفة التركية أن تاليسكا، الذي كان من المتوقع أن يوقع عقدًا جديدًا مع النصر، قام بتغيير رأيه فجأة وفتح أبواب التفاوض مع عدة أندية برازيلية، مضحيًا براتبه الضخم مع النصر.
وكشفت الصحيفة في تقريرها أن تاليسكا مطلوب أيضًا من عدة أندية بتركيا خلال الموسم المقبل.
وأشارت إلى أن المهاجم البرازيلي لا يريد أن يكون في ظل كريستيانو رونالدو زميله في النصر؛ ما يفسر موافقته على تخفيض راتبه ومواصلة مسيرته في بلاده البرازيل.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن إدارة النصر نجحت في إقناع تاليسكا بتمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2027، مع زيادة كبيرة جدًّا في راتبه، إذ اتفق الطرفان على الأمور كافة.
وينتهي العقد الحالي لتاليسكا، البالغ من العمر 29 عامًا، في 2024، وانتقل للعالمي في صيف 2021 قادمًا من غوانغجو ايفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.
ويحتل اندرسون تاليسكا، المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري السعودي بتسجيله 14 هدفًا بعد المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد صاحب الـ15 هدفًا بعد مرور 21 جولة من الدورى السعودى.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد المتصدر.