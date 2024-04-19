جيسوس يعاقب مهاجم الهلال

قالت صحيفة "الرياضية" إن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي ينتظر أن يبعد المهاجم الشاب عبدالله الحمدان عن القائمة الأساسية التي ستواجه العين، الثلاثاء المقبل.

ويستضيف الهلال منافسه العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا وقد فاز العين 4/2 في مباراة الذهاب يوم الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أن جيسوس عاقب الحمدان وطلب منه، أمس الخميس، المشاركة في التدريبات الجماعية للاحتياطيين دون البقاء في الفندق، وإجراء التدريبات الاستشفائية مع الأساسيين، لعدم رضاه عن مستوى اللاعب أمام العين في الذهاب.

ولعب عبدالله الحمدان31 مباراة مع الهلال الموسم الحالي بواقع 847 دقيقة سجل فيها أربعة أهداف وصنع هدفا.

وأضافت الصحيفة أنه من المنتظر أن يغيب الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن مواجهة العين لعدم جاهزيته، عقب إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية أمام الشباب في الدوري السعودي.

وبعد مواجهة العين سيلعب الهلال مع الفتح في الدوري السعودي على أن يواجه بعدها الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.