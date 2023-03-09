خلاف بين بيكيه ودي يونغ وصديقته يدفع جماهير مانشستر يونايتد للتدخل (فيديو)
سيحاول مانشستر يونايتد استغلال الموقف، وسينصح الهولندي فرينكي دي يونغ بأن ينتقل أخيرًا إلى أولد ترافورد بعد اكتشاف أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة السابق يبدو أنه لا يحترم صديقة دي يونغ.
وارتبط مانشستر يونايتد بشدة بالتعاقد مع دي يونغ الصيف الماضي، لكن نجم برشلونة لم يكن مهتمًا بالانتقال للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أو أولد ترافورد.
وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد سيحاول التعاقد معه مرة أخرى في الصيف المقبل، وما زال المشجعون حريصين على حدوث هذه الخطوة.
وقد أخبر الكثيرون دي يونغ بأنه سيشعر بقدر أكبر من الحب في مانشستر بعد ظهور لقطات جديدة لزميله السابق في برشلونة بيكيه الذي يبدو أنه لا يحترمه ولا يحترم خطيبته ميكي كيميني.
وظهرت مشكلة بين اللاعبين بعد أن رفض بيكيه تغيير مقعده في الاستاد للسماح لدي يونغ بالجلوس بجانب صديقته.
ويمكن رؤية دي يونغ وشخص آخر يطلبان من بيكيه التحرك ومغادرة مقعده، لكن المدافع ظل في مكانه ورفض طلبهما بقوة.
وبعد ذلك نظر دي يونغ البالغ عمره 25 عامًا إلى ميكي بنظرة غريبة على وجهه، كما لو أنه لا يستطيع تصديق ما حدث من اللاعب الإسباني المعتزل.
ثم التفتت ميكي إلى الكاميرا بنظرة صارخة على وجهها.
ورد أحد المعجبين على الفيديو بإخبار دي يونغ مازحا بالانتقال إلى أولد ترافورد، وقال: "تعال إلى مانشستر يونايتد، لن نعاملك بهذه الطريقة، أعدك".
"وأضاف مشجع آخر: "يعاملونهم كمنبوذين.. ستكون محبوبًا من الجماهير واللاعبين إذا وافقت على الانضمام إلينا.. لكن الانتماء الأعمى".
وقال ثالث: "(فيل) جونز لن يفعل هذا أبدًا.. تعال إلى أولد ترافورد".
وربطت تكهنات قوية لاعب وسط هولندا البالغ من العمر 25 عاما باحتمال الانتقال لمانشستر يونايتد الذي يدربه مواطنه يتن هاغ.
وانضم دي يونغ إلى برشلونة من أياكس أمستردام في 2019 وبات لاعبًا بارزًا في صفوف النادي الكتالوني منذ انضمامه للفريق.
وقال عنه خوان لابورتا رئيس برشلونة "إنه أحد الركائز الأساسية في الفريق. إنه واحد من أفضل المواهب الشابة وتعاقدنا معه ليكون من بين قادة الفريق. لم أرغب أبدا في بيع فرينكي".