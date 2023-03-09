خلاف بين بيكيه ودي يونغ وصديقته يدفع جماهير مانشستر يونايتد للتدخل (فيديو)

سيحاول مانشستر يونايتد استغلال الموقف، وسينصح الهولندي فرينكي دي يونغ بأن ينتقل أخيرًا إلى أولد ترافورد بعد اكتشاف أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة السابق يبدو أنه لا يحترم صديقة دي يونغ.

وارتبط مانشستر يونايتد بشدة بالتعاقد مع دي يونغ الصيف الماضي، لكن نجم برشلونة لم يكن مهتمًا بالانتقال للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أو أولد ترافورد.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد سيحاول التعاقد معه مرة أخرى في الصيف المقبل، وما زال المشجعون حريصين على حدوث هذه الخطوة.