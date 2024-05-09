رد فعل استثنائي من زيدان بعد هدف خوسيلو الحاسم (فيديو)

وسجل خوسيلو هدفين في الدقائق الأخيرة ليقود ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما قلب تأخره ليفوز 2-1 على بايرن ميونيخ الألماني في إياب قبل النهائي في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتأخر ريال بهدف سجله ألفونسو ديفيز في الدقيقة 68، لكن خوسيلو أدرك التعادل قبل دقيقتين فقط على نهاية الوقت الأصلي من مسافة قريبة مستغلا خطأ من مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الذي تألق في الدفاع عن مرماه قبل هذا الهدف.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل اللاعب الإسباني هدف الفوز من مسافة قريبة، واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وعقب الهدف الحاسم، احتفل زيدان بطريقة مثيرة، بعد أن قام بهذه الحركة أكثر من مرة، كما فعلها في نهائي سابق لريال مدريد أمام ليفربول، وأخرى خلال مباراة للريال أمام يوفنتوس.