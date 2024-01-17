توني كروس يعلق على إطلاق صافرات استهجان ضده من الجماهير السعودية

علق الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، على صافرات الاستهجان التي صدرت من الجمهور السعودي ضده خلال مشاركته مع "الميرنغي" في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي أقيمت مؤخرًا في المملكة.

ريال مدريد نجح بتحقيق لقب السوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة برباعية مقابل هدف وحيد.

وتعرض اللاعب الألماني لصافرات استهجان خلال مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي بطولة السوبر أيضًا، على خلفية توجيهه انتقادات لاذعة للاعبين الذين اختاروا الانتقال من أوروبا للعب في الدوري السعودي الممتاز.