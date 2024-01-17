توني كروس يعلق على إطلاق صافرات استهجان ضده من الجماهير السعودية
علق الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، على صافرات الاستهجان التي صدرت من الجمهور السعودي ضده خلال مشاركته مع "الميرنغي" في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي أقيمت مؤخرًا في المملكة.
ريال مدريد نجح بتحقيق لقب السوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة برباعية مقابل هدف وحيد.
وتعرض اللاعب الألماني لصافرات استهجان خلال مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي بطولة السوبر أيضًا، على خلفية توجيهه انتقادات لاذعة للاعبين الذين اختاروا الانتقال من أوروبا للعب في الدوري السعودي الممتاز.
وقال توني كروس خلال البودكاست "Einfach mal Luppen"، الذي سجله مع شقيقه فيليكس: "لقد لاحظت صيحات الاستهجان ولكن عندما تركز في البداية لا تدرك لمن هي موجهة، ثم لاحظت وقلت: هذه الصيحات تخصني أنا فقط".
وأضاف: "أستطيع أن أقول من أعماق قلبي إن ذلك لم يزعجني أو يؤثر على طريقة لعبي. على العكس من ذلك: لقد كان الأمر مضحكًا للغاية".
وأردف: "كانت صيحات الاستهجان في الملاعب السعودية شيئًا جديدًا وكانت مثيرة أيضًا، يمكنني أن أضع نفسي مكان الآخرين الذين يواجهون هذا الأمر في كثير من الأحيان في الملاعب الخارجية. لقد كانت تجربة جديدة".
وتابع: "كل ما قلته سابقًا هو إنني لم يعجبني الأمر عندما يذهب اللاعبون الشباب إلى هناك دون التطور أو خبرات اللعب الكبيرة على مستوى عالٍ في أوروبا، في مواجهة أموال الدوري السعودي، كان هذا تصريحي، كان ذلك قبل نصف عام أو نحو ذلك”.
ويتجدد اللقاء بين ريال مدريد وغريمه أتلتيكو مدريد في الدور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا، غدًا الخميس، على ملعب ميتروبوليتانو.