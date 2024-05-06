مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم اليوم الإثنين العديد من المباريات المهمة سواء على مستوى الدوريات الأوروبية أو العربية.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي:

كريستال بالاس VS مانشستر يونايتد، الساعة 22:00، على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي:

أودينيزي VS نابولي الساعة 21:45، على قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري السعودي:

الأهلي VS الهلال، الساعة 21:00، على قناة SSC1 HD.

الدوري الجزائري:

اتحاد العاصمة VS شبيبة القبائل، الساعة 21:00، على قناة الجزائر الرياضية.

الدوري الإماراتي:

اتحاد كلباء VS الإمارات، الساعة 17:05، على قناة Sharjah Sport، وAD SPORTS 2 HD.

خورفكان VS العين، الساعة 17:05، على قناة AD Sports 1 HD.

شباب الأهلي VS الشارقة، الساعة 19:45، على قناة Sharjah Sport، وDubai Sports 1.

البطائح VS الوصل، الساعة 19:45، على قناة AD SPORTS 2 HD، وAD SPORTS 2 HD.