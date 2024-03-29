برشلونة ينجو من ضربة موجعة قبل مواجهة باريس سان جيرمان
تعرض برشلونة لضربة موجعة قبل أيام من مواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وشهدت تدريبات برشلونة، اليوم الجمعة، إصابة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.
وبحسب صحيفة "سبورت" فقد تعرض شتيغن لمشاكل في الركبة اليسرى.
وأجرى الكادر الطبي لبرشلونة فحوصات لشتيغن للتأكد من حالة الأربطة الصليبية التي يعاني منها، وانتهى الأمر بوقوف الحارس على قدميه، وقال برشلونة إن شتيغن واصل التدريبات بشكل طبيعي.
وتعرض شتيغن لإصابة في نوفمبر الماضي أبعدته مدة طويلة عن الملاعب هذا الموسم، حيث عاد في شهر فبراير الماضي.
وبدأ تير شتيغن أساسيًّا في المباراتين اللتين خاضهما المنتخب الألماني في فترة التوقف الدولي؛ وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها مانويل نوير.
ولعب شتيغن 90 دقيقة ضد فرنسا (حافظ على شباكه نظيفة)، وضد هولندا (في فوز ألمانيا 2/1).
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن شتيغن لعب 25 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي، تلقى فيها 21 هدفا، وحافظ على نظافة الشباك 12 مرة.
ويستضيف برشلونة منافسه لاس بالماس، غدًا السبت، في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني، قبل أن يسافر لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 أبريل.
ويملك برشلونة 64 نقطة من 29 مباراة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق ثماني نقاط عن المتصدر ريال مدريد.