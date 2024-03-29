برشلونة ينجو من ضربة موجعة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

وتعرض شتيغن لإصابة في نوفمبر الماضي أبعدته مدة طويلة عن الملاعب هذا الموسم، حيث عاد في شهر فبراير الماضي.

وبدأ تير شتيغن أساسيًّا في المباراتين اللتين خاضهما المنتخب الألماني في فترة التوقف الدولي؛ وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها مانويل نوير.

ولعب شتيغن 90 دقيقة ضد فرنسا (حافظ على شباكه نظيفة)، وضد هولندا (في فوز ألمانيا 2/1).