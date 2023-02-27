كريستيانو رونالدو يعلم نجله الملاكمة خلال مشاهدة نزال الحقيقة بالدرعية (فيديو)
شهدت ساحة نزال ملاكمة جيك بول وتومي فيوري، والتي تقام على حلبة الدرعية اليوم الأحد، قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتعليم نجله للعبة الملاكمة.
وتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر لمشاهدة نزال ملاكمة جيك بول وتومي فيوري اليوم الأحد.
والتقطت كامير النزال رونالدو وهو يقوم بتعليم نجله جونيور بعض من حركات لعبة الملاكمة، خلال مشاهدة نزال جيك بول ضد تومي فيوري، وسط تفاعل كبير من الجماهير المتواجدة.
يذكر أن نزال جيك بول ضد تومي فيوري، يعد أكثر مواجهة رياضية ترقبًا من عشاق الملاكمة؛ لأن كلا الملاكمين لم يسجل أي هزيمة في تاريخ نزالاتهما السابقة.
وكان كريستيانو رونالدو قد قاد فريقه النصر السعودي للفوز على ضمك بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي.
وسجل رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 18، قبل أن يضيف الثاني والثالث بقدميه اليسرى واليمنى، في الدقيقتين 23 و44.
وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن رونالدو بات أسرع لاعب يسجل 8 أهداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي خلال 5 مباريات.
كما ذكرت أن النجم البرتغالي يعد أسرع لاعب ينجح بتسجيل ثلاثيتين "هاتريك" في تاريخ المسابقة.