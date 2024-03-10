ريمونتادا "إن شاء الله".. رونالدو يتحدث العربية قبل مواجهة العين (فيديو)

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، في مؤتمر صحفي خاص بفريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام العين، مساء الإثنين، ضمن مباريات إياب دور ربع نهائي البطولة القارية.

وتطرق رونالدو بشكل خاص لإشارته المثيرة للجدل أمام جمهور الشباب والتي تسببت في إيقافه لمباراة واحدة، قائلا: "أنا سعيد بوجودي في السعودية وسعيد بتمثيلي لنادي النصر، بالنسبة لي حتى الآن موسمنا إيجابي حسب رأيي لوجود فرصتنا حتى اللحظة في جميع البطولات".

وأضاف: "أنا في النهاية إنسان، ولا يوجد شخص مثالي، والحياة عبارة عن أخطاء، لكن الأفضل تقليلها حتى تصبح أفضل، بعض الناس لديهم سوء فهم للأمور وأنا دائما تصرفاتي لا تفهم بشكل صحيح، وما فعلته سابقاً وعوقبت بسببه فُهم بشكل خاطئ، وأنا أحترم البلد الذي أعيش فيه، ومثل هذه التصرفات عادية في أوروبا وبعض الأحيان شغف المباراة والحماس يجعلك تخطئ، لذلك من لا يخطئ؟ ولكن لا أفعل خطأ عن عمد".