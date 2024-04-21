جيرونا الإسباني يضمن أول مشاركة أوروبية في تاريخه

ضمن نادي جيرونا الإسباني مشاركته في إحدى المسابقات الأوروبية للأندية خلال الموسم المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على قادش (4 ـ 1) السبت في الجولة 32 من الدوري الإسباني الممتاز.

ورفع جيرونا رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث لمسابقة الليغا، خلف المتصدر ريال مدريد والثاني برشلونة، كبيري الكرة الإسبانية، ليتأكد بذلك من خوض مسابقة أوروبية في موسم 2024 ـ 2025، فيما سيطمح إلى أن يسجل حضوره في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في حال أنهى سباق الليغا في أحد المراكز الأربعة الأولى.

وحقق النادي الذي تأسس في العام 1930 وضمن تواجده لأول مرة في الدرجة الأولى في عام 2017، 21 فوزا خلال 32 مباراة خاضها حتى الآن مقابل 5 تعادلات و6 هزائم.