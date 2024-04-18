مفاجأة.. لاعبان في ريال مدريد تهربا من تسديد ركلات الترجيح

وسجل كيفن دي بروين هدف التعادل لسيتي في الدقيقة 76، ليلغي هدف رودريغو مهاجم ريال مدريد الذي تقدم به في الدقيقة 12.

وقالت صحيقة ماركا، إن اثنين من لاعبي ريال مدريد رفضوا تسديد ضربات الترجيح، هما فيدي فالفيردي الذي أبلغ الجهاز الفني أنه متعب وغير قادر على التسديد، والثاني هو إيدير ميليتاو الذي برر رفضه التسديد بأن إيديرسون حارس مانشستر سيتي يعرفه جيدا وسيكون قادرا على التصدي للكرة.