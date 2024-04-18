مفاجأة.. لاعبان في ريال مدريد تهربا من تسديد ركلات الترجيح
كشف تقرير إسباني، عن تهرب اثنين من لاعبي ريال مدريد من تسديد ركلات الترجيح، أمام مانشستر سيتي.
وبلغ ريال مدريد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تفوق 4-3 على مانشستر سيتي حامل اللقب في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي 1-1 على ملعب الاتحاد، ليصبح مجموع مباراتي دور الثمانية 4-4.
وتصدى أندري لونين حارس ريال مدريد لركلتي ترجيح، بينما سجل أنطونيو روديغر الركلة الحاسمة للفريق الإسباني.
وسجل كيفن دي بروين هدف التعادل لسيتي في الدقيقة 76، ليلغي هدف رودريغو مهاجم ريال مدريد الذي تقدم به في الدقيقة 12.
وقالت صحيقة ماركا، إن اثنين من لاعبي ريال مدريد رفضوا تسديد ضربات الترجيح، هما فيدي فالفيردي الذي أبلغ الجهاز الفني أنه متعب وغير قادر على التسديد، والثاني هو إيدير ميليتاو الذي برر رفضه التسديد بأن إيديرسون حارس مانشستر سيتي يعرفه جيدا وسيكون قادرا على التصدي للكرة.
سجل لريال مدريد في ضربات الترجيح بيلينغهام، ولوكاس فاسكيز، وناتشو، وروديغير، وأهدر مودريتش. بينما سجل لمانشستر سيتي جوليان ألفاريز، وإيديرسون، وفودين، فيما أهدر بيرناردو سيلفا وكوفاسيتش ركلتيهما.
وسيواجه ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ في نصف النهائي.