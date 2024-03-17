تطورات جديدة بشأن حالة أحمد رفعت الصحية
كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن تطورات مهمة بشأن الحالة الصحية لأحمد رفعت، صانع ألعاب مودرن فيوتشر، بعد إصابته في مباراة الاتحاد السكندري.
وكان أحمد رفعت سقط بشكل مفاجئ فاقدًا للوعي في مباراة فريقه فيوتشر مع الاتحاد السكندري التي أقيمت، يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وتم نقله إلى المستشفى ومتواجد حتى الآن به لمتابعة حالته.
وقال الشاذلي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "وفقًا لزيارة الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، للاعب، واللجنة التي تتابع حالته، فقد اطمأن عليه بنسبة كبيرة بعد زوال الحالة الخطيرة، وهناك استجابة جيدة الآن، وتخطى المرحلة الحرجة".
وأضاف: "حدثت آثار جانبية طبية، لكنها تُعالج الآن مثل غسيل الكلى وغيرها، وهناك تحسن، الحواس بدأت تتحسن، لكن الوعي كاملًا لم يعد، وإن شاء الله مع العلاج الأمور ستتحسن بشكل أسرع خلال الأيام المقبلة".
وأشار: "ننتظر تقريرًا من اللجنة الطبية، لكن حتى الآن لا توجد إجابة قاطعة وراء ما حدث للاعب، والتقرير سيقدم للوزير في الفترة القادمة".
وواصل: "تمت مناقشة ما حدث بين الوزير واللجنة الطبية لمتابعة حالة اللاعب، لكي نكشف عن أي قصور حدثت أدت لهذه الحالة، والوزير رفض استباق الأحداث حتى نرى التقارير النهائية التي أدت إلى وصول اللاعب لهذه الحالة".
من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، عن حالة أحمد رفعت: "كل شيء متوفر في المستشفى الذي يتواجد به اللاعب بالإسكندرية، والأطباء أكدوا لي أن المخ سليم ولم يتأثر بالحالة، وتساءلنا عن مدى إمكانية نقله لمكان آخر داخل مصر ولكنهم أكدوا استمراره مع توفر كافة متطلبات حالته، وتم إرسال أساتذة متخصصين في القلب".