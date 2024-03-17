تطورات جديدة بشأن حالة أحمد رفعت الصحية

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن تطورات مهمة بشأن الحالة الصحية لأحمد رفعت، صانع ألعاب مودرن فيوتشر، بعد إصابته في مباراة الاتحاد السكندري.

وكان أحمد رفعت سقط بشكل مفاجئ فاقدًا للوعي في مباراة فريقه فيوتشر مع الاتحاد السكندري التي أقيمت، يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وتم نقله إلى المستشفى ومتواجد حتى الآن به لمتابعة حالته.

وقال الشاذلي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "وفقًا لزيارة الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، للاعب، واللجنة التي تتابع حالته، فقد اطمأن عليه بنسبة كبيرة بعد زوال الحالة الخطيرة، وهناك استجابة جيدة الآن، وتخطى المرحلة الحرجة".

وأضاف: "حدثت آثار جانبية طبية، لكنها تُعالج الآن مثل غسيل الكلى وغيرها، وهناك تحسن، الحواس بدأت تتحسن، لكن الوعي كاملًا لم يعد، وإن شاء الله مع العلاج الأمور ستتحسن بشكل أسرع خلال الأيام المقبلة".