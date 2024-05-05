ترتيب الدوري الإنجليزي.. فوز مثير لليفربول على توتنهام
حقق ليفربول فوزا مثيرا على توتنهام بنتيجة 4/2 اليوم الأحد لحساب الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعلى ملعب أنفيلد تقدم المصري محمد صلاح لليفربول في الدقيقة الـ16 من ضربة رأسية، وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدما 2/0 بعدما سجل له أندرو روبرتسون هدفا في الدقيقة 45، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ووقع كودي جاكبو الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 50 من ضربة رأسية قبل أن يوقع هارفي إليوت الهدف الرابع في الدقيقة 59 بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء.
وسجل توتنهام هدفين في أقل من أربع دقائق وجاءا بتوقيع ريشارليسون وهيونغ مين سون في الدقيقتين 73 و77 وكل منهما بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 78 نقطة من 36 مباراة وظل في المركز الثالث بفارق خمس نقاط عن المتصدر آرسنال الذي لعب 36 مباراة، وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب 35 مباراة.
في حين جمدت الخسارة رصيد توتنهام عند 60 نقطة من 35 مباراة في المركز الخامس.
وفي آخر جولتين يلعب ليفربول مع أستون فيلا وولفرهامبتون، في حين يلعب توتنهام مع مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد.