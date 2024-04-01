رئيس الأهلي: لن نتساهل مع الهلال ونرفض تأجيل مباراتنا أمامه (فيديو)

جدد خالد العيسى، رئيس النادي الأهلي، رفضه تأجيل مواجهته ضد الهلال، في الدوري السعودي.

ويرغب مسؤولو الهلال في تأجيل اللقاء، بداعي إقامته بين مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي، إذ يقام اللقاء المحلي في 19 من أبريل الجاري، فيما تحدد يوما 16 و23 من الشهر ذاته، للمواجهتين الآسيويتين.

وقال العيسى في تصريحات تلفزيونية: "حق متاح بالطبع إن كل فريق يبحث عن الظروف المناسبة للعب مبارياته المجدولة لديه، وأيضا نحن مصلحتنا أن تلعب المباراة ضد الهلال وفقا الجدول الذي تم إقراره مسبقا، وظروف تأجيل المباريات من ناحية قانونية لا تنطبق على لقاءات الهلال المقبلة".

وأضاف: "بالنسبة لنا متمكسون بإقامة اللقاء في موعده وفق ظروفنا المناسبة ونتمنى تحقيق الـ3 نقاط، ولن نتساهل مع الهلال أو غيره، هدفنا الحصول على أفضل ترتيب في جدول الدوري السعودي، ولا أعتقد أنه سيكون هناك تأجيل والظرف مناسب لنا".