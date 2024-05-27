موقف رونالدو من كلاسيكو النصر والاتحاد

كشفت تقارير صحفية عن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو من مواجهة الاتحاد، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين، مساء اليوم الإثنين، في الدوري السعودي، وقبل المواجهة المهمة أمام الهلال.

وتقرر إقامة مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين نسخة موسم 2023/24، يوم الجمعة المقبل والموافق 31 مايو الجاري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن لويس كاسترو، مدرب النصر، قرر إراحة العديد من اللاعبين خلال مواجهة الاتحاد، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.