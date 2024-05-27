موقف رونالدو من كلاسيكو النصر والاتحاد
كشفت تقارير صحفية عن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو من مواجهة الاتحاد، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين، مساء اليوم الإثنين، في الدوري السعودي، وقبل المواجهة المهمة أمام الهلال.
وتقرر إقامة مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين نسخة موسم 2023/24، يوم الجمعة المقبل والموافق 31 مايو الجاري.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن لويس كاسترو، مدرب النصر، قرر إراحة العديد من اللاعبين خلال مواجهة الاتحاد، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.
وأوضحت: "كاسترو قرر إراحة ثلاثي النصر، أوسبينا ومارسيلو بروزوفيتش وعبد الله الخيبري، تفاديًا لوقوع إصابات جديدة، وحالات إرهاق قبل ملاقاة الهلال".
وأشارت إلى أن التشكيلة الأقرب التي سيبدأ بها اللقاء ستكون، مكونة من نواف بوشل، عبد الإله العمري، محمد آل فتيل، ومحمد قاسم، رباعي الدفاع، وعلي الحسن، سامي النجعي، والبرتغالي أوتافيو مونتيرو، ثلاثي الوسط، والجناحين عبد الرحمن غريب، والسنغالي ساديو ماني، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رأس الحربة، فيما تناوب راغد النجار، ووليد عبد الله على حراسة المرمى.
وبهذا التشكيل قرر كاسترو أن يخوض المباراة بقوته الضاربة قبل ملاقاة الهلال المهمة.
قائد منتخب البرتغال شارك مع النصر في الموسم الجاري بـ 43 مباراة؛ حيث سجل 42 هدفًا، وصنع 13 لزملائه خلال 3780 دقيقة لعب.
ويستضيف النصر منافسه الاتحاد، مساء اليوم، على ملعب الأول بارك ضمن مباريات الجولة الـ34 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.
ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 79 نقطة، فيما يأتي الاتحاد في المركز الخامس بـ 54 نقطة.