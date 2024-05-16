إنتر ميامي دفع الثمن.. سر غياب ميسي عن مواجهة أورلاندو سيتي
دفع إنتر ميامي ثمن غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بتعادله دون أهداف مع أورلاندو سيتي ضمن منافسات الدوري الأمريكي.
وتوقفت انتصارات إنتر ميامي في غياب ميسي للإصابة التي تعرض لها في مباراة مونتريال التي انتهت بفوز ميامي بنتيجة 3-2 يوم السبت الماضي.
وشارك روبرت تايلور على حساب ميسي الغائب للإصابة، بينما قاد المخضرم لويس سواريز هجوم إنتر ميامي ولكن الفريق الأمريكي وجد معاناة هجومية كبيرة وفشل في هز الشباك للمرة الأولى منذ 10 لقاءات متتالية حين خسر أمام نيويورك ريد بولز بنتيجة 4-0 يوم الـ23 من مارس الماضي.
واعترف جيرارد مارتينو مدرب ميامي بتأثير غياب نجمه الأبرز ليونيل ميسي على قدرات فريقه الهجومية.
وقال مارتينو في تصريحات إعلامية عقب اللقاء، إن الحياة أصعب دون ميسي، موضحًا أن هناك أمرًا لا يمكن إيجاده في غياب النجم الأرجنتيني ومن المستحيل تحقيقه وهو اللعب بفاعلية خلال آخر 25 مترًا في المستطيل الأخضر.
وأضاف:" شعرت الأمر ذاته حين كنت مدربًا لبرشلونة الإسباني منذ 10 أعوام ، كل شيء يتم بشكل رائع في بناء الهجمة ولكن ميسي هو مفتاح إنهاء اللعب بصورة مثالية وخاصة عندما يعود منافسك للدفاع".
وأشار إلى أن ميسي عانى مشكلة بسيطة في ركبته بعد إصابته في لقاء مونتريال ولم يشعر بالراحة؛ ما جعل الجهاز الفني يفضل إراحته للحصول على قسط أكبر من التعافي.
وواصل مارتينو:" إصابة ميسي ليست خطيرة وسيعود في أقرب وقت ممكن، ولكننا على كل الأحوال لن نشركه وهو غير جاهز تمامًا".
ويتصدر إنتر ميامي المنطقة الشرقية للدوري الأمريكي برصيد 28 نقطة من 14 مباراة.
وسجل ميسي في الموسم الحالي 12 هدفًا خلال 12 مباراة بخلاف أنه صنع 11 هدفًا لزملائه.