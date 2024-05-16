إنتر ميامي دفع الثمن.. سر غياب ميسي عن مواجهة أورلاندو سيتي

دفع إنتر ميامي ثمن غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بتعادله دون أهداف مع أورلاندو سيتي ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وتوقفت انتصارات إنتر ميامي في غياب ميسي للإصابة التي تعرض لها في مباراة مونتريال التي انتهت بفوز ميامي بنتيجة 3-2 يوم السبت الماضي.

وشارك روبرت تايلور على حساب ميسي الغائب للإصابة، بينما قاد المخضرم لويس سواريز هجوم إنتر ميامي ولكن الفريق الأمريكي وجد معاناة هجومية كبيرة وفشل في هز الشباك للمرة الأولى منذ 10 لقاءات متتالية حين خسر أمام نيويورك ريد بولز بنتيجة 4-0 يوم الـ23 من مارس الماضي.