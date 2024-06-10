محمد نور يصدم جمهور الاتحاد السعودي برسالة نارية (فيديو)
وجه محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي، رسالة قوية لجماهير الفريق، قبل فتح أبواب فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد.
وقال محمد نور في مقطع فيديو تم تداوله عبر منصة "إكس": "يا جماهير الاتحاد الله يرضى عليكم لا تكتبوا أن إدارة الفريق تفاوض فلانا وتخاطب فلانا، وتنشروا صور اللاعبين بقميص الاتحاد".
وأضاف: "أنتم تتعشمون والاتحاد أصلا لا يفاوض اللاعب، رجاء لا تعشموا الجمهور ولما يبدأ الموسم نجد لاعبين مغمورين بالفريق ليسوا على مستوى عالِ، لم يتم تعيين رئيس جديد للنادي حتى الآن".
وتابع: "نريد المصداقية، الاتحاد سيتعاقد مع لاعبين ويسد بعض الخانات بلاعبين مغمورين من أجل ترقيع الفريق فقط، كفاية ما تفعلون نريد المصداقية فقط".
وأتم نور: "ما نقدر نبني فريق هذا الموسم لأنه أصلا ليس لدينا ميزانية تكفي لجلب لاعبين محترفين".
وارتبط الاتحاد بالعديد من أسماء اللاعبين العالميين خلال الفترة الماضية، أبرزهم روميلو لوكاكو، ويان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، ومحمد صلاح، نجم ليفربول.
الاتحاد عانى من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الماضي؛ حيث ودع المنافسة على البطولات كافة.
وأنهى الاتحاد موسمه بالدوري السعودي للمحترفين، وهو يحتل المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 54 نقطة.