محمد نور يصدم جمهور الاتحاد السعودي برسالة نارية (فيديو)

وتابع: "نريد المصداقية، الاتحاد سيتعاقد مع لاعبين ويسد بعض الخانات بلاعبين مغمورين من أجل ترقيع الفريق فقط، كفاية ما تفعلون نريد المصداقية فقط".

وأتم نور: "ما نقدر نبني فريق هذا الموسم لأنه أصلا ليس لدينا ميزانية تكفي لجلب لاعبين محترفين".

وارتبط الاتحاد بالعديد من أسماء اللاعبين العالميين خلال الفترة الماضية، أبرزهم روميلو لوكاكو، ويان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، ومحمد صلاح، نجم ليفربول.

الاتحاد عانى من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الماضي؛ حيث ودع المنافسة على البطولات كافة.

وأنهى الاتحاد موسمه بالدوري السعودي للمحترفين، وهو يحتل المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 54 نقطة.