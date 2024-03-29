NBA.. رمية قبيل صافرة النهاية تمنح أتلانتا الفوز على بوسطن

وتقدم سيلتيكس 122-121 قبل 6.2 ثانية من نهاية المباراة بفضل رمية جايلين براون قبل أن تصل الكرة إلى موراي الذي انطلق مسجلا رمية الفوز.

وسجل موراي أكبر عدد من النقاط في مسيرته وهو 44 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه خلال 47 دقيقة تقريبا.

وأحرز بوجدان بوجدانوفيتش 24 نقطة وأضاف دي أندريه هانتر 21 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة لهوكس. كما سجل كلينت كابيلا 12 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة.

وسجل جيسون تيتوم 31 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه في سيلتيكس. وأضاف ديريك وايت 22 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة وأضاف كريستابس بورزينجيس 20 نقطة وبراون 18 نقطة.

وبذلك حقق هوكس الفوز في أربع مباريات متتالية وتغلب على سيلتيكس متصدر الدوري للمرة الثانية هذا الأسبوع.