موقف ريال مدريد من إعارة إندريك
كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو موقف ريال مدريد من إعارة البرازيلي إندريك.
ومن المقرر أن ينضم إندريك لريال مدريد الصيف المقبل إذ سيبلغ سن الرشد.
وفي ديسمبر 2022 أعلن ريال مدريد، رسميا، التعاقد مع البرازيلي إندريك بعقد ساري المفعول حتى العام 2027، بالإضافة إلى خيار 3 سنوات (حتى 2030).
وسيملك ريال مدريد العديد من المهاجمين الموسم المقبل، بالتعاقد مع كيليان مبابي وتعافي أردا غولر بشكل كامل، مع تواجد فينيسيوس جونيور ورودريغو حاليا.
ورغم ذلك ذكر فابريزيو رومانو أن ريال مدريد لم يفكر مطلقًا في خيار إعارة إندريك إلى بالميراس أو أي مكان آخر حتى ديسمبر، وأنه لا يفكر في إرساله حتى إلى فريق الكاستيا.
وأكد رومانو أن إندريك سيلعب مع الفريق الأول لريال مدريد اعتبارًا من اليوم الأول في يوليو، وفقًا لما تم الاتفاق عليه عند توقيعه للنادي في ديسمبر 2022.
وسعت أندية ريال مدريد، وبرشلونة، وباريس سان جيرمان، وتشيلسي لضم إندريك، لكن ريال مدريد حسم الأمر مثلما فعل مع فينيسيوس ورودريغو بالتعاقد معهما قبل بلوغهما 18 عامًا.
وذكرت صحيفة "أس"، أن ريال مدريد دفع لبالميراس مبلغًا ثابتًا قدره 35 مليون يورو بالإضافة إلى 25 مليونًا أخرى كمتغيرات.
وسجل إندريك هدفين وصنع هدفا في سبع مباريات مع بالميراس الموسم الحالي، علما أنه سجل هدفين في أربع مباريات مع المنتخب البرازيلي الأول.