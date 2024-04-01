موقف ريال مدريد من إعارة إندريك

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو موقف ريال مدريد من إعارة البرازيلي إندريك.

ومن المقرر أن ينضم إندريك لريال مدريد الصيف المقبل إذ سيبلغ سن الرشد.

وفي ديسمبر 2022 أعلن ريال مدريد، رسميا، التعاقد مع البرازيلي إندريك بعقد ساري المفعول حتى العام 2027، بالإضافة إلى خيار 3 سنوات (حتى 2030).

وسيملك ريال مدريد العديد من المهاجمين الموسم المقبل، بالتعاقد مع كيليان مبابي وتعافي أردا غولر بشكل كامل، مع تواجد فينيسيوس جونيور ورودريغو حاليا.

ورغم ذلك ذكر فابريزيو رومانو أن ريال مدريد لم يفكر مطلقًا في خيار إعارة إندريك إلى بالميراس أو أي مكان آخر حتى ديسمبر، وأنه لا يفكر في إرساله حتى إلى فريق الكاستيا.