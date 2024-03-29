موعد انطلاق الدوري السعودي لموسم 2024/2025

وبعد اجتماع عقد بين لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي وممثلي الأندية، تمت مناقشة روزنامة الموسم القادم، وتحديد موعد انطلاق الدوري، وعدد أيام التوقف.

ونقلت صحيفة "الرياضية" عن مصادر أن إدارة المسابقات في الرابطة حددت بالتنسيق مع اتحاد اللعبة يوم 14 من أغسطس المقبل موعدًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024ـ2025.

وتبدأ منافسات الموسم الجديد ببطولة كأس السوبر السعودي التي تستمر حتى الـ 17 من أغسطس المقبل.

وستنطلق أولى مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد، يوم الخميس الموافق 22 من الشهر ذاته.