موعد انطلاق الدوري السعودي لموسم 2024/2025
كشفت تقارير إعلامية عن تحديد موعد مبدئي، لانطلاق مسابقة دوري روشن السعودي 2024/2025، وذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمتها رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
وبعد اجتماع عقد بين لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي وممثلي الأندية، تمت مناقشة روزنامة الموسم القادم، وتحديد موعد انطلاق الدوري، وعدد أيام التوقف.
ونقلت صحيفة "الرياضية" عن مصادر أن إدارة المسابقات في الرابطة حددت بالتنسيق مع اتحاد اللعبة يوم 14 من أغسطس المقبل موعدًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024ـ2025.
وتبدأ منافسات الموسم الجديد ببطولة كأس السوبر السعودي التي تستمر حتى الـ 17 من أغسطس المقبل.
وستنطلق أولى مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد، يوم الخميس الموافق 22 من الشهر ذاته.
كما تقرر أن يتوقف الدوري السعودي في نسخته الجديدة الموسم المقبل لمدة 88 يومًا، حيث طلب سعود كريري، ممثل الهلال، أن تلعب بداية كل جولة من الدوري بعد أيام الفيفا الدولية بأربعة أيام لإعطاء اللاعبين الدوليين مزيدًا من الراحة.
ووافقت أندية الهلال، النصر، الاتحاد، الشباب، والاتفاق، على توقف الدوري بسبب كأس الخليج التي تجرى في الكويت، فيما رفضت أندية الفيحاء، الأخدود، أبها، والتعاون، وفقًا للصحيفة.