10 معارك بين الـ"جلاكتيكوس" تشعل يورو 2024 مبكرًا
تنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 خلال أيام على ملاعب ألمانيا في نسخة ستكون قوية بكل تأكيد من البطولة القارية الأهم على مستوى المنتخبات.
دور مجموعات تلك البطولة يبشر بمواجهات كبيرة بين الكثير من الفرق، لكنها ستكون كبيرة أيضًا على مستوى المواجهات الفردية بين النجوم الكبار، الذين يصح أن نطلق عليه لقب "جلاكتيكوس".
لوكا مودريتش ورودري
في وسط الملعب ستكون هناك معركة كبيرة بين لوكا مودريتش أسطورة ريال مدريد ورودري نجم مانشستر سيتي ضمن لقاءات المجموعة الثانية بالتحديد في الجولة الأولى بين إسبانيا وكرواتيا.
داني أولمو ودوناروما
في الجولة الثانية تلعب إسبانيا أمام إيطاليا، حيث يلتقي داني أولمو نجم لايبزيغ بعملاق حراسة مرمى باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما.
إريكسن وفودين
مواجهة أخرى ساخنة وسط الملعب الهجومي ستكون بين كريستيان إريكسن نجم مانشستر يونايتد وفيل فودين نجم مانشستر سيتي، كأنه ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي، حيث يلعب المنتخب الدنماركي أمام نظيره الإنجليزي في الجولة الثانية أيضًا.
كيليان مبابي وفيرجيل فان دايك
في الجولة الثانية أيضًا يلعب المنتخب الهولندي أمام نظيره الفرنسي حيث يلتقي نجم ريال مدريد الجديد كيليان مبابي بأحد أفضل المدافعين في العالم فيرجيل فان دايك نجم فريق ليفربول.
ليفاندوفسكي وجول كوندي
مرة أخرى يحضر روبرت ليفاندوفسكي في نفس الملعب برفقة جول كوندي رفيقه في برشلونة، لكن هذه المرة كخصوم في مواجهة الجولة الثالثة من دور المجموعات في المجموعة الرابعة بين فرنسا وبولندا.
توني كروس وجرانيت شاكا
معارك وسط الملعب في تلك البطولة عديدة، ومنها معركة ستكرر مرتين في هذا الصيف ومن يدري ربما أكثر.
توني كروس نجم ريال مدريد سيواجه جرانيت شاكا لاعب باير ليفركوزن في كأس السوبر الأوروبي بعد عدة أسابيع، لكن قبل ذلك سيلعبان مواجهة ألمانيا وسويسرا ضمن لقاءات الجولة الثالثة في المجموعة الأولى في يورو 2024.
أردا غولر وكريستيانو رونالدو
ذلك سيكون صراعًا من نوع خاص للغاية، حيث يلعب أردا غولر نجم ريال مدريد الصاعد ضد أسطورة الملكي ولاعب النصر حاليًا كريستيانو رونالدو.
ستقام تلك المواجهة بين تركيا والبرتغال في الجولة الثانية من المجموعة السادسة في البطولة الأوروبية.
هاري كين وألكسندر متروفيتش
صراع من نوع خاص في تلك البطولة سيكون بين ثاني هدافي الدوري السعودي ألكسندر متروفيتش ونجم منتخب إنجلترا وهداف الدوري الألماني هاري كين، وستقام المواجهة بين إنجلترا وصربيا في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة التي تضم أيضًا سلوفينيا والدنمارك.
جود بيلينغهام وإيميل هويبيرغ
في نفس المجموعة الثالثة يلعب المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الدنماركي، حيث يخوض إيميل هويبيرغ مواجهة أمام نفس الجماهير التي تدعمه في إنجلترا بألوان توتنهام.
ليس هذا فحسب، فسيكون عليه أن يوقف معشوقهم الأول نجم ريال مدريد جود بيلينغهام الذي توج لتوه بدوري أبطال أوروبا.
فلوران فيرتس وروبرتسون
بطل الدوري الأوروبي فلوران فيرتس والذي قدم موسمًا خياليًا مع باير ليفركوزن سيكون على موعد مع مباراة صعبة في كأس الأمم الأوروبي برفقة منتخب بلاده الألماني ضد نظيره الإسكتلندي بوجود الظهير أندرو روبرتسون نجم ليفربول في الجولة الافتتاحية من البطولة.