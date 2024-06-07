10 معارك بين الـ"جلاكتيكوس" تشعل يورو 2024 مبكرًا

داني أولمو ودوناروما

في الجولة الثانية تلعب إسبانيا أمام إيطاليا، حيث يلتقي داني أولمو نجم لايبزيغ بعملاق حراسة مرمى باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما.

إريكسن وفودين

مواجهة أخرى ساخنة وسط الملعب الهجومي ستكون بين كريستيان إريكسن نجم مانشستر يونايتد وفيل فودين نجم مانشستر سيتي، كأنه ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي، حيث يلعب المنتخب الدنماركي أمام نظيره الإنجليزي في الجولة الثانية أيضًا.

كيليان مبابي وفيرجيل فان دايك

في الجولة الثانية أيضًا يلعب المنتخب الهولندي أمام نظيره الفرنسي حيث يلتقي نجم ريال مدريد الجديد كيليان مبابي بأحد أفضل المدافعين في العالم فيرجيل فان دايك نجم فريق ليفربول.

ليفاندوفسكي وجول كوندي

مرة أخرى يحضر روبرت ليفاندوفسكي في نفس الملعب برفقة جول كوندي رفيقه في برشلونة، لكن هذه المرة كخصوم في مواجهة الجولة الثالثة من دور المجموعات في المجموعة الرابعة بين فرنسا وبولندا.

توني كروس وجرانيت شاكا

معارك وسط الملعب في تلك البطولة عديدة، ومنها معركة ستكرر مرتين في هذا الصيف ومن يدري ربما أكثر.

توني كروس نجم ريال مدريد سيواجه جرانيت شاكا لاعب باير ليفركوزن في كأس السوبر الأوروبي بعد عدة أسابيع، لكن قبل ذلك سيلعبان مواجهة ألمانيا وسويسرا ضمن لقاءات الجولة الثالثة في المجموعة الأولى في يورو 2024.

أردا غولر وكريستيانو رونالدو

ذلك سيكون صراعًا من نوع خاص للغاية، حيث يلعب أردا غولر نجم ريال مدريد الصاعد ضد أسطورة الملكي ولاعب النصر حاليًا كريستيانو رونالدو.

ستقام تلك المواجهة بين تركيا والبرتغال في الجولة الثانية من المجموعة السادسة في البطولة الأوروبية.