جيسوس يصدم ياسين بونو

وحوّل الهلال تأخره بهدف إلى انتصار 3-1 على ضيفه الفتح، ليعزز صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، قبل ست جولات على نهاية المسابقة التي تفرغ لها بعدما ودّع دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء الماضي.

وسجل للهلال كل من البرازيلي ميشيل وروبن نيفيز وعلي البليهي، بينما أحرز لوكاس زيلارايان هدف الفتح الوحيد.

وتعرض الحارس الدولي المغربي للإعياء خلال أحداث المباراة، وطلب التغيير، ولكن مدربه جيسوس رفض.

وقال جيسوس، في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ياسين بونو طلب مني التغيير بعد نهاية الشوط الاول؛ بسبب التعب من الإنفلونزا، ومع ذلك طلبت منه البقاء حتى لا نخسر تغييرا".

وأضاف: "طلبت منه الاستمرار للاستفادة من التغييرات الخمسة وتوزيع الجهد".