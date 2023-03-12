ترتيب الدوري الإيطالي: ساسولو يهزم روما ويحرمه من المركز الثالث (فيديو)
حرم ساسولو منافسه روما من الصعود إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعدما تغلب عليه 4/3 اليوم الأحد في الجولة الـ26 من الكالتشيو.
وتقدم أرماند لوريونت لساسولو في الدقيقة 13 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وعاد لوريونت وسجل الهدف الثاني له ولساسولو في الدقيقة 18 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة دومينيكو بيراردي.
وقلص نيكولا زاليفسكي النتيجة لروما بهدف في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
لكن دومينيكو بيراردي سجل الهدف الثالث لساسولو من ضربة جزاء في الدقيقة 45+4.
ووقع باولو ديبالا هدفا ثانيا لروما في الدقيقة 50 بتسديدة يسارية مذهلة من خارج منطقة الجزاء.
لكن اندريا بينامونتي أعاد الفارق إلى هدفين بعدما سجل هدفا لساسولو في الدقيقة 75 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ووقع جيورجينهو فاينالدوم هدفا ثالثا لروما في الدقيقة 90+4 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن المباراة انتهت على فوز ساسولو 4/3.
وجمدت الخسارة رصيد روما عند 47 نقطة في المركز الخامس وهو نفس رصيد ميلان الذي لعب مباراة أقل.
ويتصدر نابولي جدول الترتيب برصيد 68 نقطة مقابل 50 نقطة لإنتر ميلان في المركز الثالث ويتبعه لاتسيو برصيد 49 نقطة.
في حين يملك ساسولو 33 نقطة من 26 مباراة في المركز الـ13.