ترتيب الدوري الإيطالي: ساسولو يهزم روما ويحرمه من المركز الثالث (فيديو)

حرم ساسولو منافسه روما من الصعود إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعدما تغلب عليه 4/3 اليوم الأحد في الجولة الـ26 من الكالتشيو.

وتقدم أرماند لوريونت لساسولو في الدقيقة 13 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد لوريونت وسجل الهدف الثاني له ولساسولو في الدقيقة 18 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة دومينيكو بيراردي.