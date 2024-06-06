أهداف مباراة السعودية وباكستان

ويقع منتخب السعودية في المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ويتربع على عرش صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط.

بينما يأتي منتخب الأردن في الوصافة برصيد 7 نقاط، ويليه منتخب طاجيكستان برصيد 5 نقاط.

ويتذيل المنتخب الباكستاني المجموعة بدون رصيد من النقاط.

ويمكن للسعودية أن تؤكد تأهلها من المجموعة السابعة بالفوز على باكستان في إسلام أباد بينما يحتاج الأردن الذي وصل إلى نهائي كأس آسيا إلى الفوز على طاجيكستان في عمان ليتأهل أيضا.