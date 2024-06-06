أهداف مباراة السعودية وباكستان
تقدم فراس البريكان نجم المنتخب السعودي، بهدف لصالح فريقه في شباك باكستان، خلال مباراة المنتخبين، مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.
وانطلقت مباراة السعودية وباكستان على أرضية ستاد "جيناه سبورت ستاديوم" في باكستان.
وفي الدقيقة 26، استلم البريكان الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد قوية محرزًا هدف التقدم للأخضر السعودي.
وعزز فراس البريكان تقدم فريقه بالهدف الثاني له ولمنتخب بلاده قبيل نهاية الشوط الأول.
وأضاف مصعب فهد الهدف الثالث للمنتخب السعودي، في الدقيقة 59، من تصويبة داخل منطقة الجزاء.
ويقع منتخب السعودية في المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ويتربع على عرش صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط.
بينما يأتي منتخب الأردن في الوصافة برصيد 7 نقاط، ويليه منتخب طاجيكستان برصيد 5 نقاط.
ويتذيل المنتخب الباكستاني المجموعة بدون رصيد من النقاط.
ويمكن للسعودية أن تؤكد تأهلها من المجموعة السابعة بالفوز على باكستان في إسلام أباد بينما يحتاج الأردن الذي وصل إلى نهائي كأس آسيا إلى الفوز على طاجيكستان في عمان ليتأهل أيضا.