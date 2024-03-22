بعد 70 عاما من الشراكة.. منتخب ألمانيا ينفصل عن "أديداس" ويعلن هذا القرار

وقال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان: "الشراكة المقبلة ستسمح للاتحاد خلال العقد القادم العمل على المهام الرئيسة بهدف تطوير كرة القدم في ألمانيا".

واستخدمت ألمانيا منتجات أديداس في طريقها لتحقيق لقب كأس العالم أربع مرات خلال الفترة من 1954 وحتى 2014 تاريخ آخر إنجاز مونديالي، ووقعت في 2019 على تمديد العقد الذي ينتهي في 2022 لأربع سنوات أخرى.

وأضاف نويندورف: "حتى ديسمبر 2026، سنعمل بكل قوتنا لتحقيق النجاح المشترك مع شريكنا القديم والحالي أديداس، الذي تشكره كرة القدم الألمانية جزيل الشكر بعد أكثر من سبعة عقود على الشراكة".

وقالت شركة أديداس إنها أُبلغت بقرار الاتحاد الألماني الخميس، مضيفة: "لدينا عقد حاليا مع الاتحاد الألماني لكرة القدم حتى نهاية 2026".

وتستضيف ألمانيا بطولة أمم أوروبا 2024 في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين حيث ستلعب بقميص من منتجات شركة "أديداس".