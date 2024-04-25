الدوري الإنجليزي يسجل رقما تاريخيا غير مسبوق

وتوصل لاعبو الدوري الإنجليزي إلى تحطيم الرقم القياسي في عدد الأهداف طيلة موسم واحد على مر تاريخ المسابقة، وذلك قبل أن ينتهي الموسم بأربع جولات كاملة، وهو ما يعني أن الرقم قد يتجاوز عتبة 1200 هدف أو أكثر.

وبنهاية المباريات الأربع التي دارت الأربعاء، وصل عدد الأهداف في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي إلى 1092 هدفا بالتمام والكمال.