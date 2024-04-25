الدوري الإنجليزي يسجل رقما تاريخيا غير مسبوق
حقق الدوري الإنجليزي لكرة القدم رقما تاريخيا غير مسبوق وذلك ببلوغه حاجز الـ 1085 هدفا في موسم واحد للمرة الأولى منذ اعتماد نظام الدوري بعشرين فريقا.
وقبل اكتمال مباريات الجولة الـ 29 المتأخرة، مساء الأربعاء حطم لاعبو الدوري الإنجليزي الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد (نظام 20 فريقا في الدوري) وذلك بعدما سجل مدافع مانشستر يونايتد هاري ماغواير هدف التعادل لفريقه أمام شيفيلد يونايتد في الدقيقة الـ 42 من الشوط الأول.
وتوصل لاعبو الدوري الإنجليزي إلى تحطيم الرقم القياسي في عدد الأهداف طيلة موسم واحد على مر تاريخ المسابقة، وذلك قبل أن ينتهي الموسم بأربع جولات كاملة، وهو ما يعني أن الرقم قد يتجاوز عتبة 1200 هدف أو أكثر.
وبنهاية المباريات الأربع التي دارت الأربعاء، وصل عدد الأهداف في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي إلى 1092 هدفا بالتمام والكمال.
وسجل مانشستر 4 أهداف في أمسية الأربعاء، فيما سجلت أندية شيفيلد وإيفرتون وكريستال بالاص هدفين لكل منها، وبورنموث هدفا واحدا، وصام في المقابل لاعبو ليفربول ونيوكاستل وولفرهامبتون عن التهديف في أمسية الأربعاء.
ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الهجوم خلال الموسم الحالي برصيد 82 هدفا، يليه مانشستر سيتي بـ 76 هدفا ثم ليفربول ثالثا بـ 75 هدفا.
أما أكثر من استقبلت شباكه أهدافا خلال هذا الموسم فهو شيفيلد يونايتد بـ 92 هدفا في 34 مباراة، حتى الآن من مسابقة البريمرليغ.