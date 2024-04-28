بينهم نجم برشلونة.. 7 مرشحين لخلافة محمد صلاح في ليفربول

يبدو أن أيام الدولي المصري محمد صلاح باتت معدودة داخل جدران نادي ليفربول، خاصة إثر الأزمة التي اندلعت بينه وبين مدربه الألماني يورغن كلوب في مواجهة وست هام يونايتد، مساء السبت.

ودخل النجم المصري، في مشادة كلامية مع مدربه الألماني، أثناء مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد.

وكان صلاح بدأ مباراة وست هام على مقاعد بدلاء فريقه ليفربول بقرار فني من كلوب، الذي قرر الدفع بصلاح كبديل خلال أحداث اللقاء في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، بدلاً من لويس دياز.

وقبل دخول صلاح إلى أرض الملعب، توجه كلوب إلى صلاح، ووجه له بعض الكلمات التي أثارت غضب النجم المصري، ليدخل الثنائي في مشادة كلامية.