بينهم نجم برشلونة.. 7 مرشحين لخلافة محمد صلاح في ليفربول
يبدو أن أيام الدولي المصري محمد صلاح باتت معدودة داخل جدران نادي ليفربول، خاصة إثر الأزمة التي اندلعت بينه وبين مدربه الألماني يورغن كلوب في مواجهة وست هام يونايتد، مساء السبت.
ودخل النجم المصري، في مشادة كلامية مع مدربه الألماني، أثناء مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد.
وكان صلاح بدأ مباراة وست هام على مقاعد بدلاء فريقه ليفربول بقرار فني من كلوب، الذي قرر الدفع بصلاح كبديل خلال أحداث اللقاء في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، بدلاً من لويس دياز.
وقبل دخول صلاح إلى أرض الملعب، توجه كلوب إلى صلاح، ووجه له بعض الكلمات التي أثارت غضب النجم المصري، ليدخل الثنائي في مشادة كلامية.
وعقب المباراة، خرج كلوب ليعلق على لقطة المشادة مع صلاح، قائلاً: "لا توجد مشكلة، لقد تحدثنا بالفعل في غرفة خلع الملابس، لقد انتهى الأمر بالنسبة لي".
بينما قال صلاح وهو يغادر أرض الملعب لبعض المراسلين الذين طلبوا منه إجراء مقابلة تلفزيونية عقب اللقاء: "إذا تحدثت ستكون هناك أجواء مشتعلة".
في ظل كل ما يحدث بدأت العديد من التقارير الإعلامية تتحدث عن بدلاء صلاح المحتملين في ليفربول، في ظل ما تردد على أن اللاعب يقترب بالفعل من التوجه للدوري السعودي وتحديدا لنادي الاتحاد.
وحاول الاتحاد ضم صلاح بالفعل في فترتي الانتقالات الماضيتين، لكنه واجه رفضا من ليفربول، ومن المرجح أن يقوم بمحاولة أخرى في الميركاتو المقبل.
ووفقا لما ذكره موقع "sportsbrief"، فإنه من المتوقع أن يشكل استبدال صلاح تحديًا كبيرًا بسبب مساهماته الكبيرة في تحقيق الأهداف لفريق ليفربول، إلا أن هناك خيارات كثيرة متاحة للتخفيف من الأزمة المحتملة.
كفاراتسخيليا (نابولي)
ومن أبرز اللاعبين الذين رصدهم الموقع هو كفاراتسخيليا، نجم نابولي، الذي ربطته العديد من التقارير بالخروج من الفريق الإيطالي مع نهاية الموسم الجاري.
اللاعب في الثالثة والعشرين من عمره فقط، ويعد من أكثر اللاعبين الواعدين في القائمة، مع 88 مساهمة تهديفية في 190 مباراة، فإن إمكاناته واضحة، ومع ذلك، قد يواجه ليفربول عقبات بسبب موقف نابولي القوي في سوق الانتقالات.
مايكل أوليس (كريستال بالاس)
اللاعب لديه خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ ما سيسهل عملية الانتقال إلى ليفربول، خاصة بالنظر إلى اهتمام الأندية الكبرى السابقة به مثل مانشستر سيتي وتشيلسي.
ليروي ساني (بايرن ميونخ)
رغم أن عمره 28 عامًا، فإن مسيرة ساني المهنية الواسعة تبدو أطول بسبب إنجازاته.
بفضل خبرته في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة وجوده مع مانشستر سيتي، والتي تشمل لقبي دوري، فإنه يجلب إلى ليفربول إمكانيات لا تقدر بثمن.
بريان مبيومو (برينتفورد)
أداء اللاعب الرائع مع برينتفورد يتحدث عن نفسهز رغم أنه في الأساس جناح أيمن، فإنه يتمتع بالتنوع الكافي للعب كمهاجم ثانٍ أو مهاجم صريح، كما يتمتع بالقوة والسرعة والكفاءة في استخدام قدمه اليسرى، فهو يشكل تهديدًا عند الاختراق للمنطقة.
جارود بوين (وست هام يونايتد)
ارتفعت مكانة بوين منذ انتقاله إلى وست هام يونايتد من هال سيتي في يناير 2020، حيث أثبت نفسه كواحد من أكثر اللاعبين قوة في مركزه بالدوري الإنجليزي الممتاز.
بينما مركزه الأساس في الجناح الأيمن، فقد أظهر بوين تنوعًا؛ إذ إنه قادر على العمل كمهاجم ثانٍ أو مهاجم وسط، مع 160 مساهمة تهديفية في 327 مباراة، يدخل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا ذروة سنواته الكروية، ومن المرجح أن يعزز أرقامه أكثر.
رافينيا (برشلونة)
كما ضمت القائمة اسم البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، الذي تربطه التقارير دائما بالخروج من البارسا رغم تألقه الفترة الماضية وإحرازه العديد من الأهداف، فقد لا يمانع ناديه في رحيله لحل أزمته المالية الصعبة.
رافينيا يمتلك المهارات والإمكانيات الكبيرة لتعويض رحيل محمد صلاح عن ليفربول.
كريم أديمي (بروسيا دورتموند)
ويعد اللاعب أحد الجواهر الألمانية الذي ينشط في بروسيا دورتموند، حيث تعد السرعة من أهم مزاياه خصوصًا والكرة بين قدميه.
وتألق اللاعب مؤخرا مع دورتموند وقاده للتأهل إلى قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا، حيث ضرب فريقه موعدا ناريا مع باريس سان جيرمان.