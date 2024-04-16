الكشف عن المحرض على إخفاء الكرات في مباراة الزمالك والأهلي
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن الشخص الذي حرّض ناشئي النادي على إخفاء الكرات خلال الدقائق الأخيرة لأحداث مباراة الزمالك والأهلي، التي جمعت الفريقين، مساء الإثنين، في الدوري المصري الممتاز.
وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس الإثنين، والمؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري.
وحدثت واقعة إخفاء الكرات من قبل الأطفال جامعي الكرات في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعدما تقدم الزمالك بهدف ثانٍ في الدقيقة 85.
وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي، اليوم الثلاثاء: "شاهدنا، أمس، الواقعة الأسخف في تاريخ الكرة المصرية، والحمدلله أنها مثبتة بالصوت والصورة، ما حدث عيب، ولا يحدث حتى في الدورات الرمضانية، وليس في مباراة قمة بين الأهلي والزمالك، هل مقبول ما شاهدناه يوم أمس؟".
وأضاف: كنت خائفًا، أمس، من أن يأخذ شخص الكرة الوحيدة في الملعب ويمشي ويقول الكرة دي بتاعتي، ولا نرى موضوع إخفاء الكرة كما حدث أمس في أي مكان من العالم.. يا جماعة عيب هذه ليست تصرفات أناس عاقلين ولا كبار".
وتابع: "شخص شاهد الواقعة أقسم لي أن مساعد جوزيه غوميز، مدرب الزمالك، هو من عمل كده ومعه الشخص المسؤول عن غرفة الملابس، وكان المتسبب في واقعة إخفاء الكرات بعد تسجيل هدف التقدم، بعد أن جمع الناشئون الكرات ووضعها في الأجولة الخاص بالكرات وإدخالها إلى غرفة الملابس".
وقررت رابطة الأندية المصرية توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك لسحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.
كما تقرر إيقاف عمرو أبو العز، مدير إداري فريق الزمالك، لمدة مباراتين وذلك بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة.
وللسبب نفسه، أعلنت الرابطة عدم مصاحبة مصطفى حسين "ميلا" عامل فريق الزمالك في المباريات لمدة 4 مواجهات لتعمده إخفاء الكرات وإهدار الوقت.
وفاز الزمالك على الأهلي في الدوري المصري لأول مرة منذ 4 سنوات، حيث كانت آخر هزيمة في أغسطس 2020.
يذكر أن الزمالك رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، مبتعدًا بفارق الأهداف فقط خلف الأهلي صاحب المركز التاسع، لكن الفريق الأحمر لعب مباراتين أقل.