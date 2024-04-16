الكشف عن المحرض على إخفاء الكرات في مباراة الزمالك والأهلي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن الشخص الذي حرّض ناشئي النادي على إخفاء الكرات خلال الدقائق الأخيرة لأحداث مباراة الزمالك والأهلي، التي جمعت الفريقين، مساء الإثنين، في الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس الإثنين، والمؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري.

وحدثت واقعة إخفاء الكرات من قبل الأطفال جامعي الكرات في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعدما تقدم الزمالك بهدف ثانٍ في الدقيقة 85.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي، اليوم الثلاثاء: "شاهدنا، أمس، الواقعة الأسخف في تاريخ الكرة المصرية، والحمدلله أنها مثبتة بالصوت والصورة، ما حدث عيب، ولا يحدث حتى في الدورات الرمضانية، وليس في مباراة قمة بين الأهلي والزمالك، هل مقبول ما شاهدناه يوم أمس؟".