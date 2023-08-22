تقرير: جينيفر هيرموسو رفضت الظهور في فيديو اعتذار روبياليس

ولكن صحيفة "ريليفو"، أشارت إلى أن "روبياليس بعد أزمة تقبيله لجيني طلب منها أن تظهر معه في الفيديو الذي اعتذر فيه عما بدر منه، لكنها رفضت".

وأوضح التقرير: "اللاعبة لم تكن راضية عما حدث، وهذا ما يحاولون تغييره عن طريق الضغط عليها بوسائل مختلفة".

وأشارت الصحيفة: "قام روبياليس أيضا بنشر تصريحات كاذبة منسوبة للاعبة تقلل مما حدث، بل وضغط على جيني للظهور معًا في مقطع فيديو، لكنها رفضت".