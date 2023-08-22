تقرير: جينيفر هيرموسو رفضت الظهور في فيديو اعتذار روبياليس
كشفت تقارير صحفية أن جينيفر هيرموسو، لاعبة منتخب إسبانيا لكرة القدم، رفضت الظهور بجانب لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، في الفيديو الذي قدم خلال الاعتذار عن تقبيلها خلال حفل توزيع الميداليات في كأس العالم للسيدات.
وتوجت إسبانيا بكأس العالم للسيدات، بعد الفوز 1/0 على إنجلترا، وخلال توزيع الميداليات قبّل روبياليس هيرموسو ما عرَّضه لانتقادات شديدة.
ونشر اتحاد الكرة الإسباني لكرة القدم مقطع فيديو اعتذر فيه روبياليس.
ولكن صحيفة "ريليفو"، أشارت إلى أن "روبياليس بعد أزمة تقبيله لجيني طلب منها أن تظهر معه في الفيديو الذي اعتذر فيه عما بدر منه، لكنها رفضت".
وأوضح التقرير: "اللاعبة لم تكن راضية عما حدث، وهذا ما يحاولون تغييره عن طريق الضغط عليها بوسائل مختلفة".
وأشارت الصحيفة: "قام روبياليس أيضا بنشر تصريحات كاذبة منسوبة للاعبة تقلل مما حدث، بل وضغط على جيني للظهور معًا في مقطع فيديو، لكنها رفضت".
رئيس وزراء إسبانيا
من جانبه، قال القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، اليوم الثلاثاء، إن اعتذار لويس روبياليس عن تقبيل جينيفر هيرموسو "لم يكن كافيا".
وطالب مسؤولون بارزون، ومن بينهم وزراء، روبياليس بالاستقالة من منصبه.
وقال سانتشيث في مؤتمر صحفي: "سمعنا اعتذاره وهذا لا يكفي.. يجب أن يكون أكثر وضوحا ومقنعا في الاعتذار، يجب أن يتخذ المزيد من الخطوات لتوضيح هذا التصرف غير المقبول".
وأوضح سانتشيث أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لا يتبع الحكومة الإسبانية التي لا تملك سلطة تعيين أو إقالة رئيس الاتحاد.
ونفى الاتحاد الإسباني لكرة القدم تفكير لويس روبياليس بأي شكل من الأشكال في الاستقالة بعد أزمته الأخيرة.