أبها يتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد إقصائه الأهلي

حقق فريق أبها فوزا ثمينا على حساب الأهلي، بنتيجة (2-1)، في مباراة مثيرة جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل أبها إلى دور الـ8.

تقدم أبها بهدف أول عن طريق أحمد عبده جابر، في الدقيقة 46، ثم تعادل الأهلي من ركلة جزاء سددها الجزائري رياض محرز في الدقيقة 52.