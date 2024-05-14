مفاجأة مدوية في أزمة الممر الشرفي بين النصر والهلال والسعوديين

وتوج الهلال بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، للمرة الـ19 في تاريخه بعد فوزه العريض على الحزم 4-1 في الجولة الـ31 من المسابقة.

وستكون أول مباراة للهلال بعد التتويج بالدوري السعودي أمام غريمه النصر في مباراة الديربي التي تجمع بين الفريقين يوم الجمعة المقبل بالجولة الـ32 للبطولة المحلية على ملعب "الأول بارك" معقل "العالمي"

ومن العادة السنوية أن يتم تنظيم ممر شرفي للفريق المتوج في المباراة التالية بعد حسم اللقب، وهو ما يحدث في معظم الدوريات الأوروبية أو العربية.

وقال المريسل في تغريدة له إن "نادي النصر يدرس عمل ممر شرفي لبراعمه الذين حققوا دوري البراعم تحت 15 في مباراة الدوري القادمة التي ستكون أمام الهلال.