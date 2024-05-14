مفاجأة مدوية في أزمة الممر الشرفي بين النصر والهلال والسعوديين
فجر الإعلامي عبدالعزيز المريسل، مفاجأة مدوية، بشأن أزمة الممر الشرفي من لاعبي نادي النصر، لفريق الهلال، والذي طالب به كثيرون بعد تتويج "الزعيم" بلقب دوري روشن السعودي للموسم الجاري.
وتوج الهلال بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، للمرة الـ19 في تاريخه بعد فوزه العريض على الحزم 4-1 في الجولة الـ31 من المسابقة.
وستكون أول مباراة للهلال بعد التتويج بالدوري السعودي أمام غريمه النصر في مباراة الديربي التي تجمع بين الفريقين يوم الجمعة المقبل بالجولة الـ32 للبطولة المحلية على ملعب "الأول بارك" معقل "العالمي"
ومن العادة السنوية أن يتم تنظيم ممر شرفي للفريق المتوج في المباراة التالية بعد حسم اللقب، وهو ما يحدث في معظم الدوريات الأوروبية أو العربية.
وقال المريسل في تغريدة له إن "نادي النصر يدرس عمل ممر شرفي لبراعمه الذين حققوا دوري البراعم تحت 15 في مباراة الدوري القادمة التي ستكون أمام الهلال.
وتبدو فرص إقامة النصر ممرًّا شرفيًّا للاعبي الهلال صعبة للغاية ولم تحدث خلال السنوات الأخيرة، كما قد تتسبب الأحداث التي صاحبت مباراة كأس السوبر السعودي في أبو ظبي في تعقيد تنفيذ الاقتراح.
ورفضت جماهير النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفكرة تمامًا؛ ما يؤكد صعوبة حدوثها.