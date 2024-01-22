تشخيص خاطئ ومفاجآت كبيرة في كواليس أزمة سفر محمد صلاح

وبعد ذلك طلب فيتوريا تواجد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، لمعرفة مدى قوة إصابة صلاح، ولكن المفاجأة أن تشخيص طبيب المنتخب كان خاطئاً، خاصة وأن صلاح أرسل الفحوصات الطبية للجهاز الطبي في نادي ليفربول.

وكان طبيب المنتخب في تشخيصه قال إن "صلاح يعاني من شد في العضلة الخلفية، ويحتاج إلى 5 أيام من أجل العلاج، ولكن طبيب ليفربول أكد، أن اللاعب يعاني من تمزق من الدرجة الأولى، ويحتاج إلى 14 يوما من العلاج وبرنامج تأهيلي خاص".

واعتمد صلاح على تقرير ليفربول، لتقديم طلب العودة إلى إنجلترا، نظرا لعدم تمكنه من اللحاق بالمباريات المقبلة مع منتخب مصر، حتى حال الوصول لنهائي البطولة، وذلك عكس ما يتردد بأنه قد يعود للالتحاق بالفريق حال وصول منتخب مصر إلى النهائي.

ووافق فيتوريا على طلب محمد صلاح، وكان من المقرر أن يرحل عن المعسكر، مساء أمس، ولكن بعد الانتقادات التي صاحبت إعلان يورغن كلوب، مدرب ليفربول عن القرار بشكل مفاجئ ومنفرد، قرر اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي أصدره أمس، أن تكون عودة اللاعب إلى ليفربول بعد مباراة الرأس الأخضر، التي تقام مساء اليوم الإثنين.