سلطان عادل يغيب عن منتخب الإمارات لمدة أسبوعين بسبب الإصابة
كشفت قناة "أبوظبي الرياضية" عن تعرّض سلطان عادل، مهاجم منتخب الإمارات، للإصابة وغيابه عن الفريق لمدة أسبوعين.
وقالت القناة نقلاً عن مصادرها إن "سلطان عادل سيغيب لمدة أسبوعين بعد خضوعه للفحص الطبي، حيث تبين وجود قطع جزئي في الغضروف العلوي للركبة".
وكان سلطان عادل قد قاد منتخب الإمارات إلى الفوز على هونغ كونغ في مواجهة الفريقين السابقة في كأس آسيا، كما سجل هدفًا في التعادل مع فلسطين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.
وسجل سلطان عادل صاحب 19 عامًا و8 أشهر و9 أيام أول هدف دولي له، واللافت أنه أدخله التاريخ بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل لـ"الأبيض" على مر البطولة القارية.
وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة، يوم الثلاثاء 23 يناير الجاري، حيث تلتقي هونغ كونغ مع فلسطين على استاد عبد الله بن خليفة، وإيران مع الإمارات على استاد المدينة التعليمية.
ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.