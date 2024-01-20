سلطان عادل يغيب عن منتخب الإمارات لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

كشفت قناة "أبوظبي الرياضية" عن تعرّض سلطان عادل، مهاجم منتخب الإمارات، للإصابة وغيابه عن الفريق لمدة أسبوعين.

وقالت القناة نقلاً عن مصادرها إن "سلطان عادل سيغيب لمدة أسبوعين بعد خضوعه للفحص الطبي، حيث تبين وجود قطع جزئي في الغضروف العلوي للركبة".

وكان سلطان عادل قد قاد منتخب الإمارات إلى الفوز على هونغ كونغ في مواجهة الفريقين السابقة في كأس آسيا، كما سجل هدفًا في التعادل مع فلسطين ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.