فنربخشة يسعى للتعاقد مع إمام عاشور
كشفت مصادر خاصة عن تلقي إمام عاشور، نجم النادي الأهلي المصري، عرضا من أحد أندية القمة التركية خلال الساعات القليلة الماضية.
وانضم إمام عاشور إلى صفوف الأهلي المصري قادمًا من ميتيلاند الدنماركي، مطلع الموسم الحالي في صفقة أثارت ضجة واسعة، خاصة أن عاشور كان لاعبًا للمنافس التقليدي الزمالك.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن العرض سيصل للنادي الأهلي بشكل رسمي، خلال الساعات المقبلة.
وتابع: "إمام يرحب في العودة للاحتراف من جديد، ولكن بموافقة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب".
وأضاف المصدر: "العرض من نادي فنربخشة التركي، وإمام يتمسك بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم والعودة إلى الاحتراف من جديد".
وكان نادي غلطة سراي، حسم لقب الدوري التركي، مساء الأحد، متفوقًا على نظيره فنربخشة، بعد صراع طويل امتد حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.
غلطة سراي، نجح في حسم اللقب بعد الفوز على كونيا سبور بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأخيرة، بالرغم من خسارته أمام فنربخشة بهدف نظيف في الجولة الماضية.
وحقق غلطة سراي اللقب بعدما جمع 102 نقطة، متفوقًا على فنربخشة صاحب المركز الثاني الذي أنهى الدوري وفي جعبته 99 نقطة.
وشارك إمام عاشور مع النادي الأهلي في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، على حساب الترجي التونسي.
وواصل إمام عاشور توهجه خلال الموسم الجاري، منذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.