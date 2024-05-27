فنربخشة يسعى للتعاقد مع إمام عاشور

كشفت مصادر خاصة عن تلقي إمام عاشور، نجم النادي الأهلي المصري، عرضا من أحد أندية القمة التركية خلال الساعات القليلة الماضية.

وانضم إمام عاشور إلى صفوف الأهلي المصري قادمًا من ميتيلاند الدنماركي، مطلع الموسم الحالي في صفقة أثارت ضجة واسعة، خاصة أن عاشور كان لاعبًا للمنافس التقليدي الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن العرض سيصل للنادي الأهلي بشكل رسمي، خلال الساعات المقبلة.

وتابع: "إمام يرحب في العودة للاحتراف من جديد، ولكن بموافقة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب".

وأضاف المصدر: "العرض من نادي فنربخشة التركي، وإمام يتمسك بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم والعودة إلى الاحتراف من جديد".