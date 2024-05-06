ما بين الهلال والنصر.. الصفقات الممكنة والمستحيلة في الميركاتو القادم

أيام ويتم فتح باب الانتقالات، وسيكون الدوري السعودي وفرقه ضمن أول الذين سيحاولون الحصول على أبرز الأسماء في السوق.

هناك صفقات سيكون من الممكن أن تتم، لكن غيرها من المستحيل الحصول عليها في سوق مليء بالمنافسين.

لذلك دعونا نبدأ النظر في أسماء من الممكن أن تنضم لصفوف الهلال والنصر في الصيف، وأسماء أخرى سيكون من المستحيل ضمها:

برناردو سيلفا للهلال.. صفقة ممكنة

النجم البرتغالي لا يزال عقده مع مانشستر سيتي مستمرًا، لكنه على الأرجح سيرحل في الصيف الجاري.

برناردو كانت رغبته الأولى الانضمام لصفوف برشلونة، ذلك كان قائمًا منذ الصيف الماضي، لكنه استمر مع سيتي.

والآن مع ظهور بوادر من سيتي بالموافقة على رحيله، لا يبدو أن النادي الكتالوني سيكون قادرًا على دفع قيمته أو راتبه، لذلك من الأرجح أن ينضم للهلال دون مشاكل لو أراد الزعيم ذلك.

كليمون لونجليه للنصر .. صفقة ممكنة

لاعب أستون فيلا المعار من برشلونة، لن يستمر في فريقه الإنجليزي على الأرجح، بعدما خاض أقل من 40% من الدقائق المتاحة في الدوري الإنجليزي.

لونجليه ارتبط بالنصر، ولن يواجه أي مشكلة في الخروج من برشلونة حيث يعاني النادي الكتالوني من دفع راتبه الكبير في عقده الذي يستمر حتى 2026، حتى أن بعض التقارير أكدت أن إدارة لابورتا تفكر في فسخ تعاقده.

رافينيا للهلال .. صفقة ممكنة

مرة أخرى يحاول فريق سعودي ضم لاعب من برشلونة، هذه المرة كان الحديث عن الهلال والبرازيلي رافينيا.

بحسب ما نشرت تقارير عديدة، فالهلال يريد نجم النادي الكتالوني، ورغم أنه انضم لبرشلونة قبل أقل من عامين، إلا أن رحيله وارد في ظل حاجة الفريق لسيولة مالية، حال جاء عرض مناسب من أي فريق.

رافاييل فاران للنصر.. صفقة ممكنة

نجم مانشستر يونايتد ارتبط كثيرًا بالنصر، منذ أول لحظة لقدوم كريستيانو رونالدو لصفوف العالمي.

فاران ينتهي عقده في صفوف مانشستر يونايتد نهاية الموسم الجاري، وعلى الأرجح لن يتم تجديده؛ ما يعني أن رحيله سيكون مجانيًا وسهلًا.

كيفين دي بروين للنصر .. صفقة مستحيلة

اللاعب البلجيكي ينتهي تعاقده في مانشستر سيتي نهاية الموسم المقبل، وهذا الموسم لم يلعب أساسيًا سوى في حوالي ثلث المباريات المتاحة في الدوري الإنجليزي فقط.

دي بروين يعلم أنه ليس كما كان، وأن القادم لن يكون أفضل بالنسبة له، لكنه أبدى وبلسانه رغبة في الانضمام للدوري الأمريكي، لذلك قد لا يلبي الدوري السعودي رغباته.

مبابي للهلال.. صفقة مستحيلة

نجم باريس سان جيرمان ارتبط بالهلال قبل عدة أشهر لكن العرض السعودي تم رفضه من بابه.

مبابي لن ينضم في الصيف إلا لريال مدريد والكل أجمع على ذلك، وعلى الأرجح لو وصل العرض السعودي لضعف السابق فسيتم رفضه أيضًا.